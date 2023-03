Vom Teller ins Finale

Glückwunsch und gute Reise zum Finale nach Singapur heißt es für das Team des VKD nach dem European Grand Prix 2023. In gleich zwei Kategorien haben deutsche Köchinnen und Köche beim Vorentscheid für die Global Chefs Challenge ihr Können unter Beweis gestellt.

Vom 19. bis 22. Februar rangen beim European Grand Prix 2023 in Rimini, Küchenteams aus 20 europäischen Ländern um die begehrten Titel und die Chance auf einen Platz im großen Finale der Global Chefs Challenge 2024 der World Association of Chefs Society in Singapur. Doch bevor es die Finalisten nächstes Jahr nach Asien führt, musste zuerst der European Grand Prix 2023 erfolgreich absolviert werden. Als Vorentscheid für die Global Chefs Challenge im Rahmen des Worldchefs Congress & Expo vom 20. bis 25. Oktober 2024, kann das Team Germany im Kochwettbewerb in Rimini einen vollen Erfolg verbuchen. Die Mitglieder der deutschen Köchenationalmannschaft, die vom Verband der Köche Deutschlands e. V. (VKD) ins Rennen geschickt wurden, haben in zwei von vier Kategorien den ersten und den zweiten Platz erzielt und wurden mit Goldmedaillen und sogar einem Europameister-Pokal belohnt.



Der 26-jährige Chef des Europameister-Duos, Andreas Schoibl und sein 21-jähriger Kollege, Anton Stumpf konnten sich in der Kategorie „Seniors“ gegen die Konkurrenz aus Italien durchsetzen. Die Aufgabe der beiden bestand in der Zubereitung von Vorspeisen und Hauptgängen für jeweils sechs Personen in drei Stunden. Dafür musste unter anderem Heilbutt und Kalbsbries verarbeitet werden. „Wir haben viel Arbeit in unsere Vorbereitungen gesteckt und es hat sich ausgezahlt“, freut sich Stumpf. Luca Marie Böttner trat als „Young Chef“ gemäß den Regularien allein an. Sie präsentierte in 75 Minuten einen Hauptgang für vier Personen und holte dabei den zweiten Platz. „Wir durften viele Köchinnen und Köche aus unterschiedlichen Nationen kennenlernen, es gab so viele Highlights“, resümiert die 21-Jährige.