Typisch französisch in der Brasserie Moulins

Die Brasserie Moulins im Dorint Parkhotel Bad Vilbel richtet am 8. und 9. März einen französischen Abend aus. Küchenchef Jérôme Brecht und sein Kollege Jérôme Pouchol von der renommierten Kochschule der Partnerstadt Moulins laden zu einem exklusiven Vier-Gänge-Menü.

„Moulins“ ist nicht nur der Name der Brasserie im Dorint Parkhotel Bad Vilbel, sondern auch der gleichnamigen Partnerstadt von Bad Vilbel in der französischen Region Auvergne. Anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft veranstaltet die Brasserie Moulins am 8. und 9. März einen Jubiläumsabend. Hierfür hat der Küchenchef der Brasserie, Jérôme Brech, zusammen mit Namensvetter Jérôme Pouchol von der Kochschule von Moulins, ein Vier-Gänge Menü entwickelt.



„Unter dem Motto Chez amis Jérôme“ servieren die beiden Jérômes Sellerie-Flan mit Jakobsmuschel-Carpaccio, Kalbsbarren mit Pastinaken-Püree, Käse aus der Auvergne und zum süßen Abschluss Vanille-Dessert mit Apfel und Honig aus der Bourbonnais. Die begleitenden Weine kommen ganz brüderlich aus Frankreich und Deutschland. Für die musikalische Unterhaltung sorgt das Trio „Esprit De Paris“ mit Akkordeon und Kontrabass.



Anmeldung telefonisch unter 06101/65560 oder per Mail an info.bad-vilbel@dorint.com



Chez amis Jérôme, Brasserie Moulins, Dorint Parkhotel Bad Vilbel, Niddastraße 1, 8. und 9. März, 18 Uhr, 59 Euro