Robert Mangold ist neuer Präsident des DEHOGA Hessen

Nach 12 Jahren im Amt tritt Gerald Kink als langjähriger Präsident des DEHOGA Hessen zurück. Neu gewählter Präsident des gastgewerblichen Branchenverbandes ist der Frankfurter Gastronom Robert Mangold.

Führungswechsel beim DEHOGA Hessen. Im Rahmen der Landesdelegiertentagung am Montag, 4. September, in Wiesbaden gab Gerald Kink, der langjährige Präsident des gastgewerblichen Branchenverbandes, seinen angekündigten Rücktritt bekannt. In seiner Amtszeit von 2011 bis 2023 begleitete Kink diverse Prozesse der Erneuerung und Modernisierung im deutschen Hotel- und Gaststättengewerbe. „Es war mir persönlich ein besonderes Anliegen und damit eine große Freude, den Verband ein stückweit in seiner langen Tradition zu begleiten“, sagt Kink in seiner Abschiedsrede und betont mit dem Blick auf die Zukunft: „Ich bin überzeugt, dass der Verband unter dem neuen Präsidium und Vorstand weiterhin erfolgreich sein wird“.



Neuer Präsident des DEHOGA Hessen ist Robert Mangold. Als geschäftsführender Gesellschafter der Tiger-Palmen GmbH, zu der das Lafleur, der Tigerpalast und das Caféhaus Siesmayer zählen, und langjähriger ehrenamtlicher Mitarbeit im Landes- und Kreisverband des DEHOGA bringt Mangold das passende Rüstzeug für sein neues Ehrenamt mit. Zu seinen neuen Aufgaben sagt Mangold: „Angesichts der anhaltenden Herausforderungen in unserer Branche, sehe ich den bevorstehenden Aufgaben respektvoll entgegen. Auf dem soliden Fundament, das Gerald Kink mit unserem Team aus Ehren- und Hauptamt gelegt hat, freue ich mich darauf, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen und neue Impulse einzubringen.“