Die „Cooking Clique“ geht in die nächste Runde. Bei der dritten Ausgabe der Dinner-Reihe sind drei Koreanerinnen zu Gast, die am 6. und 7. Oktober ein familiäres Sharing-Menü mit Gerichten aus ihrem Heimatland kochen.

Wenn Mütter oder Omas kochen, schmeckt doch alles mindestens doppelt so gut. Das wissen auch die Betreiber des Stanley und haben für die nächste Ausgabe ihrer Eventreihe „Cooking Clique“ die drei Koreanerinnen Eui Ok Shu, Soon Im Kim-Morris und Young Ok Helterhoff eingeladen. Am 6. und 7. Oktober kochen sie ein Sharing-Menü im Stil eines koreanischen Familienessens.Ursprünglich kamen die drei Freundinnen vor 40 Jahren als Krankenschwestern aus Korea nach Deutschland und arbeiteten auch hier noch in der Krankenpflege. Doch sie verbindet auch die Leidenschaft, zu kochen, was dazu führte, dass sie viele Jahre gemeinsam das koreanische Restaurant Core in Berlin betrieben haben. Dort legten sie den Fokus auf koreanisches Soulfood, wie sie es auch für Familie und Freunde zubereiten würden.Dieses Flair werden die drei auch ins Stanley bringen und die Location unter dem Motto „Korean Ommas Cooking Clique“ in ein typisch koreanisches Restaurant verwandeln. Neben dem Sharing-Menü aus koreanischen Klassikern für 56 Euro gibt es nach gewohntem Prinzip auch „Special Cocktails“ und Musik von einem Live-DJ.