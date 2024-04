Cider World 2024

Wo sonst, wenn nicht hier? Am 26. und 27. April findet in Frankfurt zum 16. Mal die internationale Apfelwein-Leitmesse Cider World statt.

Cider World Award: Proben gehen vor der Vergabe ins Labor

Cider Expo: Apfelweinproduzenten aus Armenien und der Ukraine

Werden Sie selbst zum Certified Cider Professional

Info

DAS TIMING AUF EINEN BLICK



Cider World Awards

26. April in der Astor Film Lounge, MyZeil

11 Uhr: Preview-Tasting

12.30 Uhr: Award-Verleihung



Cider World Expo

27. April im Gesellschaftshaus Palmengarten

12 Uhr: Einlass für Fachbesucher/-presse

14 Uhr: Einlass für alle Besucher

ab 15 Uhr: Masterclasses

ab 18 Uhr: Cider World Lounge



Certified Cider Professional (in englischer Sprache)

24. April, 8.45–13.30 Uhr, Krautgartenweg 1, Niederursel

Es klappert und klimpert. Michael Stöckel steht im Keller vor einem Berg von Pappkartons und verräumt Flaschen. Über 1200 sind es. Alles Apfelwein. Es sind die 187 Einsendungen von 80 Keltereien aus verschiedenen Teilen der Welt, die sich mit jeweils sechs Flaschen eines Apfelwein-Erzeugnisses für einen der begehrten Cider World Awards beworben haben, die Jahr für Jahr im Rahmen der internationalen Apfelwein-Leitmesse Cider World vergeben werden. Stöckel ist Managing Director der Cider World und zeichnet zusammen mit Christine Isensee-Kiesau hauptverantwortlich für die zweitägige Veranstaltung, die in diesem Jahr am 26. und 27. April bereits zum 16. Mal in Frankfurt, dem – mindestens gefühlten –hessischen Apfelweinepizentrum stattfindet.Doch bevor die Cider World am 26. April mit der Vergabe der Cider World Awards in der Astor Film Lounge im Frankfurter MyZeil-Center starten kann, haben Stöckel, Isensee-Kiesau und ihr Team noch einiges zu tun. Die Flaschen müssen sortiert, wieder verpackt und versendet werden. Schließlich gehen zunächst je zwei Flaschen jeder Einsendung an die Hochschule Geisenheim, wo die Proben in den Laboren der renommierten Lehr- und Forschungseinrichtung einer umfangreichen wissenschaftlichen Analyse unterzogen werden, bevor jeweils zwei weitere Flaschen von einer internationalen Fachjury verkostet und bewertet werden.Und was passiert mit den zwei verbleibenden Flaschen pro Einsendung? Die sind für die Öffentlichkeit, die in diesem Jahr erstmals die Gelegenheit hat, nicht nur bei der Vergabe dabei zu sein, sondern sich zudem beim exklusiven Preview-Tasting am Vormittag vor der Verleihung selbst ein Urteil bilden kann, bevor im Anschluss die in sechs Kategorien – Cider still, Cider sparkling, Mixed & Flavoured Cider, Dessert & Fortified, Non-Alcoholic, Spirit – gegliederten Awards feierlich überreicht werden. Die limitierten Karten für das Preview-Tasting und die Verleihung sind auf der Website der Cider World erhältlich.Die eigentliche Messe, die Cider Expo im Gesellschaftshaus Palmengarten, eröffnet dann am 27. April. Während die Türen ab 12 Uhr zunächst nur für Fachpublikum und Presse geöffnet sind, können sich Besucherinnen und Besucher ab 14 Uhr auf Verkostungsstationen von rund 100 Ausstellern aus über 15 Ländern freuen, darunter unter anderem auch Apfelweinproduzenten aus Armenien und der Ukraine. Abgesehen vom Messegeschehen bietet die Cider Expo ein Rahmenprogramm mit Masterclasses (mit Anmeldung) und Ausstellungen rund um das Thema Apfelwein, Äpfel und Streuobstwiesen.Noch vor Beginn der diesjährigen Cider World findet erstmals ein besonderer Programmpunkt statt: In Zusammenarbeit mit dem Ehrengast USA und der American Cider Association (ACA) gibt es am 24. April die Möglichkeit, an einem mehrstündigen Ausbildungsprogramm zum Certified Cider Professional teilzunehmen. Geleitet wird das Programm (in englischer Sprache) vom weltweit anerkannten Cider-Experten Gabe Cook. Die Fortbildung rund um die Schwerpunktthemen Herstellung, Lagerung, Ausschank, Merkmale und Bewertung von Apfelwein-Erzeugnissen richtet sich an Weinfachverkäufer, Sommeliers und Gastronomen sowie generelle Apfelwein-Enthusiasten. Interessierte können sich ab sofort auf der Website der Cider World für das kostenpflichtige Programm anmelden.