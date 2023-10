Léa Linster: Von der Gewinnerin zur Jurorin

Am 25. und 26. Oktober findet der Bocuse d'Or Germany erstmals im Gesellschaftshaus Palmengarten statt. Wir haben mit Léa Linster, Sterneköchin und Bocuse d'Or Gewinnerin, über den Wettbewerb und ihre Aufgaben als Jurorin beim diesjährigen Bocuse d'Or Germany gesprochen.

Bis heute ist die luxemburgische Köchin Léa Linster die einzige Frau, die das Weltfinale des Kochwettbewerbs Bocuse d’Or gewann. Das war im Jahr 1989. Wenn am 25. und 26. Oktober der Bocuse d’Or Germany erstmals im Gesellschaftshaus Palmengarten stattfindet, gehört die Sterneköchin zur 16-Köpfigen internationalen Jury. Wir haben mit ihr über ihre Rolle als Jurorin, den Wettbewerb und das Besondere des Bocuse d’Or gesprochen.



JOURNAL FRANKFURT: Wir wird man Jurorin für den Bocuse d’Or?

Léa Linster: In meinem Fall hat das damit zu tun, dass ich den Bocuse d’Or auf internationaler Ebene selbst gewonnen habe. Das war bereits 1989 – und ich bin noch immer die einzige Frau, der das bislang gelungen ist. Zudem habe ich die große Ehre, nicht nur als Jurorin, sondern auch als Schirmherrin an dieser wichtigen Veranstaltung in Frankfurt teilzunehmen, bei der sich Deutschland von seiner kulinarischen Seite präsentiert.

Man muss wissen, dass der Wettbewerb um den „Bocuse d’Or“, eine güldene Trophäe des großen französischen Kochs Paul Bocuse, so etwas wie die Weltmeisterschaft der Köchinnen und Köche ist. In der gastronomischen Welt kennt man diesen Preis ebenso wie Michelin-Sterne oder Gault&Millau-Auszeichnungen.



Ist das Ihr erstes Mal als Jurorin?

Nein, ich habe bereits mehrere Male als Jury-Mitglied beim internationalen Finale teilgenommen. Das Finale findet alle zwei Jahre in Lyon, der Heimatstadt von Paul Bocuse, statt. In der Zeit dazwischen werden die Länderauswahlen veranstaltet – so wie nun in Frankfurt. Hier wird entschieden, wer Deutschland bei der EU-Entscheidung im norwegischen Trondheim im Frühjahr 2024 vertritt. Das weltweite Finale findet dann wieder 2025 statt.



Was genau ist die Aufgabe der Jurorinnen und Juroren?

Unsere Aufgabe ist es, unvoreingenommen den besten Kandidaten zu wählen, der Deutschland in der EU-Auswahl 2024 vertreten wird. Dabei bewerten wir natürlich den Geschmack der präsentierten Gerichte sowie deren Originalität und die gesamte Kreation.



Wie muss man sich den Ablauf des Wettbewerbs als absoluter Laie vorstellen?

Die teilnehmenden Chefs kochen an verschiedenen Kochinseln zwei Gerichte zu einem vorgegebenen Thema. Unterstützt werden sie dabei von ein bis zwei Commis – Jungköchen – und dem Coach ihres Teams. Das Ganze erfolgt innerhalb eines limitierten Zeitrahmens.



Worauf freuen Sie sich am meisten?

Ich bin sehr gespannt darauf, was die nominierten Köchinnen und Köche aus Deutschland zu dieser Gelegenheit präsentieren. Und ich freue mich natürlich auch darauf, einige Freunde und langjährige Weggefährten aus dem „Club“ der Bocuse d’Or Winners zu treffen.

Dazu zählt insbesondere Mitveranstalter Patrik Jaros, der beim Bocuse d‘Or 1995 für Deutschland Bronze gewann und sich nun für einen neuen Erfolg des Landes bei diesem renommierten Wettbewerb der Kulinarik einsetzt.



Was ist die Prämisse des Bocuse d’Or?

Der Koch-Wettbewerb Bocuse d’Or ist eine große Chance für Deutschland, um sich der Welt in puncto Kulinarik und Gastlichkeit zu präsentieren. Uns allen liegt es sehr am Herzen, Esskultur zu bewahren und Genuss auf hohem Niveau zu halten.