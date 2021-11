Bier-Pairing-Menü

Am Sonntag, 7. November, veranstalten Wir Komplizen ein Bier-Pairing der besonderen Art: Berliner Weisse trifft Fermentation. Zusammen mit der Brauerei Schneeeule und Koch Benjamin Hübner zeigen Wir Komplizen: „Bier kann mehr“.

Vor zwei Monaten gab es bei Wir Komplizen im Frankfurter Nordend bereits ein Bier-Pairing-Event. Am Sonntag, 7. November, geht es in die zweite Runde, dieses Mal mit einem Fünf-Gänge-Menü von Benjamin Hübner und Bierbegleitung der Brauerei Schneeeule aus Berlin. „Wir möchten zeigen, dass Bier mehr kann, als man denkt und als Essensbegleiter durchaus mit Wein mithalten kann“, sagt Heiko Könninger, einer der Geschäftsführer des Wir Komplizen.Die Brauerei Schneeeule ist auf das Kultbier Berliner Weisse spezialisiert, ein obergäriges Schankbier mit geringem Alkoholgehalt. Traditionell wird die Weisse pur oder als Mischgetränk mit einem Schuss Himbeer- oder Waldmeistersirup getrunken. Ulrike Genz verpasst der Weisse einen neuen Anstrich und wartet mit extravaganten Komponenten wie Ingwer, Holunder und Jasminblüte auf, die bereits im Brauprozess zugefügt werden. Genz präsentiert fünf ihrer fruchtig-feinperligen Schneeeule Biere, zu denen Benjamin Hübner, bereits bekannt aus der Freitagsküche, eine passende Menüfolge konzipiert hat.Genau wie der Brauprozess der Schneeeule Berliner Weisse hat auch Benjamin Hübners Küche einen besonderen Touch. Er verfeinert seine Gerichte mit Hilfe von Fermenten, die er seit Jahren selbst anlegt. Diese bringt er auch zum Food-Pairing am Sonntag mit und so erwartet alle Gäste ein geschmacksintensives Dinner auf allen Ebenen.Die Anmeldung ist noch bis Samstag möglich und erfolgt telefonisch, per E-Mail an kontakt@wir-komplizen.de oder direkt im Restaurant. Die Kosten für das Menü inklusive Bierbegleitung liegen bei 85€ pro Person. Weitere Infos unter www.wir-komplizen.de/veranstaltungen Schweinebauch auf Kimchi © Wir Komplizen