Berlin Food Week 2022

Vom 10. bis 16. Oktober bringt die Berlin Food Week kulinarisches Festival-Feeling nach Frankfurt. Neben speziellen Menüs im Margarete und Wir Komplizen werden im „House of Food“-Pop-up Produkte junger Food-Start-ups präsentiert.

Insgesamt 31 Sterne verteilt auf 24 Restaurants, Küchen aus aller Welt, Hotspots wie die Markthalle Neun – In kulinarischer Hinsicht gibt es keinen Grund für die Bundeshauptstadt, sich zu verstecken. Im selbstbewussten Berlin weiß man das schon länger und feiert die eigene florierende Genuss- und Gastroszenen seit 2014 einmal im Jahr mit dem größten Food-Festival Deutschlands: der Berlin Food Week. Nachdem dieses 2020 coronabedingt ausfallen musste, wurde das Veranstaltungskonzept im vergangenen Jahr um kulinarische Veranstaltungen, sogenannte Satelliten-Events, in Hamburg, Stuttgart, München und Frankfurt erweitert.Im Zentrum dieser Events stehen neben Ablegern des „House of Food“ – einem temporären Markt mit Food-Start-ups im Bikini Berlin – die sogenannten Stadtmenüs, bei denen teilnehmende Restaurants exklusiv für die Dauer des Festivals ein individuelles Menü zu einem übergeordneten Thema konzipieren und servieren.Nach dem Erfolg des erweiterten Konzepts im vergangenen Jahr gehört Frankfurt auch in diesem Jahr zu den Gast-Veranstaltungsorten: Zwei Restaurants, das Margarete in der Innenstadt und das Wir Komplizen im Nordend, nehmen beim Stadtmenü teil und servieren vom 10. bis 16. Oktober ein exklusives Menü unter dem Motto: „Vom Rinde verweht“. Hintergrund des eher außergewöhnlichen Titels ist der generelle Fokus auf das Thema Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit pflanzenbasierter Ernährung sowie die Verwendung von Fleischersatzprodukten, sogenanntem New Meat™, und anderen alternativen Proteinquellen in den jeweiligen Menüs.Passend zum Nachhaltigkeitsgedanken wird wie im vergangenen Jahr ein Prozent des Netto-Umsatzes aus den Einnahmen der Stadtmenüs an die international agierende Initiative Zero Foodprint gespendet, die mit dem Geld landwirtschaftliche Betriebe bei der Umstellung auf regenerative, klimafreundliche Landwirtschaft unterstützt. Wieder dabei ist außerdem ein „House of Food“-Pop-up mit Produkten von sechs Food-Start-ups im Frischeparadies in Grießheim inklusive Live-Verkostung am Samstag, dem 15. Oktober.Kooperationspartner der Stadtmenüs ist Redefine Meat™. © Redefine Meat