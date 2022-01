Bellpepper Mainz

Historischer Charme, modernes Design und ein stilvolles Restaurant sind die Kennzeichen des Hyatt Regency Hotel Mainz. Mit Marcel Klisch und Maximilian Krause übernehmen ab sofort zwei junge Köche das Ruder in der offenen Showküche des Fine-Dining-Restaurants.

„Wir können es kaum erwarten, hier unsere eigene Handschrift einzubringen“, so Marcel Klisch, der als neuer Küchenchef des Gourmetrestaurants Bellpepper seinen ehemaligen Chef, Daniel Göhler, ablöst. Gemeinsam mit seinem Küchenkollegen und nun Sous-Chef, Maximilian Krause, übernimmt damit eine eingespielte Doppelspitze aus den eigenen Reihen das Ruder im Bellpepper. Die beiden freuen sich, nun ihre eigenen Ideen einbringen zu können. Bewährte Klassiker wie der Hyatt-Burger oder Steaks aus dem Holzofen soll es selbstverständlich weiterhin geben.„Es ist einfach immer ein großartiges Gefühl, eine Kreation auf der Karte zu sehen, die man selbst entwickelt hat, und zu merken, dass das Gericht gut ankommt“, freut sich Klisch, der nach seiner Ausbildung im Novotel Mainz zunächst im Steigenberger Airport Hotel kochte und seit 2019 im Bellpepper am Herd steht. Das Bellpepper habe ihn schon während seiner Ausbildungszeit fasziniert, erklärt Klisch und fügt hinzu: „Dass ich jetzt hier stehe und die Küche mit Maximilian gemeinsam leite, ist für mich einfach großartig.“ Für Maximilian Krause wiederum, der im Hyatt Regency Mainz bereits seine Kochausbildung absolvierte und anschließend unter anderem im Fünf-Sterne-Hotel Das Central mit Gourmetrestaurant in Sölden arbeitete, schließt sich mit seiner neuen Rolle als Sous-Chef der Kreis.Sous-Chef Maximilian Krause © Hyatt Regency MainzDie neue Doppelspitze in der Küche ist nicht die einzige nennenswerte Neuerung im Hyatt Regency Hotel Mainz: Damit der erstklassige Blick auf das Rheinufer beim Schlemmen im Bellpepper auch in den kalten Monaten uneingeschränkt genossen werden kann, stehen nun zwei Pop-up-Wintergärten – auch „Tubbos“ genannt – auf der Terrasse. Diese halbrunden Raumsysteme haben transparente Außenwände und eine gut funktionierende Heizung. Felle auf den Sitzmöbeln und gedimmtes Licht sorgen für eine gemütliche Atmosphäre mit Outdoor-Feeling. Die Tubbos bieten Platz für jeweils 20 Personen und können noch bis April 2022 auch für private oder geschäftliche Feiern gebucht werden.Die Tubbos auf der Terrasse des Hyatt Regency © Hyatt Regency Mainz