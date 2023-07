Riesling Sommerfest

Die Königin der Reben ist zu Gast in der Batschkapp: Beim 2. Frankfurter Rieslingfest am 15. Juli kommen tolle Weine und gute Musik zusammen.

Spritziger Riesling und heiße Juliwochenenden? Das passt zusammen wie Batschkapp und gute Musik. Noch besser ist es, wenn all das zusammen- kommt. Und genau das ist der Fall beim 2. Frankfurter Riesling Sommerfest am 15. Juli in der Batschkapp in Frankfurt. Rieslingfans und solche, die es noch werden wollen, können sich auf einen Tag mit ausgewählten Rieslingweinen, gepflegtem Daydrinking in Strandkörben oder entspanntem Fachsimpeln unter einem der vielen Sonnenschirme auf dem Außengelände in der Gwinnerstraße freuen. Fürs Tanzbein gibt es dazu sommerliche Beats von DJ Stargate sowie Eis und Snacks für den kleinen Hunger.



Frankfurter Riesling Sommerfest, Weinfest, Batschkapp, Seckbach, Gwinnerstraße 5, 15.7., 16 Uhr, Eintritt: 10 €