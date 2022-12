Veganer Imbiss

Aus Moby wird Nana

Vegane, israelisch-inspirierte Küche das ist die Spezialität von Nir Rosenfeld. Zu seinen drei Restaurants zählte lange auch der Imbiss Moby vegan auf der Zeil. Seit der vergangenen Woche hat er nun mit seiner Tochter Zoe an gleicher Stelle den Nana Express eröffnet.

Was das Essen betrifft, muss es auf der Zeil schnell gehen: Den Kaffee gibt es „to go“ und Snacks auf die Hand, während die vollen Einkaufstüten am Arm baumeln. Neben großen Fast-Food-Ketten und dem MyZeil-Foodcourt gibt es in der Mitte der Einkaufsstraße einige Imbisse. Neu eröffnet wurde hier in der vergangenen Woche der Nana Express. Die Inhaber sind Nir Rosenfeld und seine Tochter Zoe, die an gleicher Stelle zuvor „Moby vegan“ betrieben haben.



„Wir wollten ein neues und interessanteres Konzept machen, vor allem weil wir vor rund zwei Monaten unsere rein vegane Produktionsküche hier in Frankfurt eröffnet haben“, erklärt Zoe Rosenfeld. Die Produktionsküche trägt ebenfalls den Namen „Nana“, nach der Großmutter der jungen Gastronomin. Produziert werden in der Großküche aber nicht nur die Zutaten für die Gerichte im Imbiss auf der Zeil, sondern auch für die von den Rosenfelds betriebenen Restaurants Kuli Alma, Dominion Food Revolution und Zeil-Kitchen.



„Unsere Mission ist es, die Welt zu einem besseren Ort zu machen“, betont Zoe Rosenfeld. Kein Lebewesen solle für ihre Gerichte leiden. Dieses Ziel verfolgen die Rosenfeld seit Jahren und setzen sich aktiv für Tierwohl ein. Folglich umfasst das Sortiment des Nana Express ausschließlich vegane Gerichte: Fladenbrot-Sandwiches mit Seitan-Shawama, Falafel oder Seiten-Schnitzel sowie Fries und Dips. Anders als im Moby vegan orientieren sich die Sandwiches im Nana Express an der israelischen Küche, der Heimat von Nir Rosenfeld und seiner Familie.



Nana Express, Innenstadt, Zeil 92, Tel. 069/21655666, Mo-Do 12-18, Fr/Sa 12-20 Uhr, So Ruhetag