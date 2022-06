Taiwanesische Kulinarik in Bockenheim

Rechts der Gemüsestand, links der Dönerladen und dazwischen Hoja Taiwanese Waffle & Drinks. Aus dem Fenster des schmalen Ladens in der Leipziger Straße verkauft Inhaberin Chi-Ching Lee seit Anfang Juni gefüllte Waffeln und Bubble Tea – beides klassisch taiwanesisch.

Chi-Ching Lee hat einen Traum: „Ich möchte den Menschen das Essen aus meiner Heimat zeigen.“ Seit Anfang Juni betreibt die Taiwanesin mit ihrem Geschäftspartner Zhe Liu in der Leipziger Straße das Hoja Taiwanese Waffle & Drinks. Aus dem Fenster des schmalen Ladens heraus verkauft sie gefüllte Waffeln in Herzform und Bubble Tea. Beides, so Lee, traditionell taiwanesische Gerichte, die sie seit ihrer Kindheit kennt. Früher seien die Waffeln allerdings nicht gefüllt gewesen. Im Hoja stehen diverse Füllungen zu Auswahl – von süßen Sorten wie Pudding oder Streusel bis hinzu deftigen Varianten mit Tunfisch und Mais. „Ich arbeite momentan noch an Waffeln mit Wurst“, sagt Lee und lacht. Außerdem probiere sie Sorten mit Käse, mit Erdbeeren oder auch mit Erdnüssen aus.Die Menschen, die um die Mittagszeit Schlange stehen, kommen aber nicht nur wegen den herzförmigen Waffeln, sondern auch wegen dem Bubble Tea, kalter Tee mit weichen Kügelchen aus Tapioka. Verkauft wird dieser im Hoja in handlichen Trinkbechern und Umhängeschlaufe, dank der die Kundinnen und Kunden auch mit Waffeln in beiden Händen den Bubble Tea mitnehmen können. Neben Sorten mit reinem Tee, zum Beispiel Lavendel Oolong oder Hibiskus Schwarztee, gibt es den Tee auch mit Milch.Lees Laden in Bockenheim sei schon etwas eng geworden, sodass sie sich derzeit nach einem zweiten, etwas größeren Laden umschaue, der vielleicht auch etwas Platz zum Sitzen bietet. Bis es soweit ist, gibt es Waffeln und Bubble Tea weiterhin zum Mitnehmen.Waffelverkauf aus dem Fenster: das Hoja Taiwanese Waffle & Drinks in Bockenheim. © liv