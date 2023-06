Neueröffnung im Gallus

Kaffee, Drinks und Tiktok im Coffee Club 29

In der Europaallee hat Christin Riedel den Coffee Club 29 eröffnet. Neben Frühstück und Snacks, Kaffee und Co dreht sich hier alles um neuste TikTok-Food-Trends, Daydrinking und After-Work-Events.

Die Europa-Allee ist die Hauptschlagader des Europaviertels im Frankfurter Westen. Gastronomisch ist die Gegend noch am Wachsen. Heute kommt eine neue Location dazu: The Coffee Club 29, eine Mischung aus Café,Tagesbar und After Work Location.



Eigentlich ist Inhaberin und Betreiberin Christin Riedel Rechtsanwältin. Von ihren beruflichen Reisen in die USA, nach Korea, Tokio, Brüssel und London brachte Riedel stets kulinarische Eindrücke und Souvenirs, kochte anschließend für ihre Freunde zu Hause und sorgte für Begeisterung. Die Dinner-Partys waren größer und mit ihnen der Traum vom eigenen Café, erzählt Riedel. Im Coffee Club 29 hält Riedel sich dennoch im Hintergrund. Die Geschäftsführung hat sie lieber einem Profi überlassen: Omar Hussein, der zuvor in namenhaften Frankfurter Locations gearbeitet hat.



Während am Morgen der Fokus auf Kaffee, Sandwiches, Kuchen und Croissants liegt, dreht sich am frühen Abend alles um Aperitivo mit Weinen aus Hessen, Frankreich und Italien. Dazu gibt es Oliven, Käse und weitere kleine Gerichte zum Snacken sowie die sogenannten Butter-Boards. Die dünn mit Butter bestrichenen Keramikteller werden mit verschiedenen Toppings wie Hummus und Ricotta serviert. Dazu gibt es Brot, um Butter und Toppings zu dippen. Auf Tiktok erleben die Butter-Boards seit Kurzem einen regelrechten Hype. Riedel plant für die Zukunft außerdem After-Work-Events, Daydrinking-Veranstaltungen und verschiedene Tastings.



The Coffee Club 29, Gallus, Europa-Allee 29, Mo-Fr 7-22 Uhr, Sa-So 9-20 Uhr