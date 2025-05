Die Neueröffnung der Woche

JONAS: Bewährt und doch im neuen Gewand

Mit seinem neuen Restaurant JONAS bleibt sich Spitzenkoch Jonas Berger treu und nimmt das Konzept aus seiner Zeit im Templer mit, stellt es jedoch breiter auf. In der neuen Location in der Mainzer Altstadt finden seine kulinarischen Kreationen nun mehr Platz.

Julius Opatz / 16. Mai 2025, 14.00 Uhr

„Ich wollte keine Kompromisse eingehen“, erzählt Jonas Berger im Hinblick auf sein neues Restaurant Jonas am Ballplatz 2 in der Mainzer Altstadt. Mit seiner ersten „ernstzunehmenden Selbstständigkeit“, wie er selbst sagt, in seinem Restaurant Jonas im Templer, erschuf Berger ein „lukullisches Kleinod“, wie es unser begeisterter Tester im FRANKFURT GEHT AUS! 2025 beschreibt. Das Sharing-Konzept mit kleinen Tapas ähnlichen Kreationen zum Teilen, wandert mit in die neue Location, doch wird es breiter aufgestellt. Und auch im Makeover des neuen Standorts zeigt sich Bergers Detailverliebtheit, die Gäste aus seinen kulinarischen Kunstwerken kennen.



Eiche und Beton



Im ehemaligen Lomo konnte Berger sein Restaurant so planen, wie er es braucht. Mit circa 90 Sitzplätzen und einer größeren Küche kann er nun auf die hohe Nachfrage reagieren, die im kleinen Templer nicht zu bändigen war. Auch perspektivisch freue sich Berger auf das Potential der Location, da die Lage ruhig und zentral sei, aber mit einem Gewölbekeller Platz für Events wie beispielsweise Winzerabende biete.



Im von Eiche und Beton-Look geprägtem Innenbereich, konnte sich Berger seine „handwerkliche Ader zu Nutze machen“, erzählt er. Mit selbst gegossenen Betontischen und selbst gebauten Eichenmöbeln bekommt das Restaurant im modern, industriellen und trotzdem gemütlichen Look, die Handschrift Bergers.



Feine „Tapas“ in allen Varianten



Vor seiner Selbstständigkeit arbeitete Berger teils in mehrfach besternten Häusern. Doch im Jonas müssen Gäste keine Angst vor steifer Servicebrigade und verkomplizierter Pipettenküche haben. Berger serviert mit seinem Team in lockerer Atmosphäre ein aufeinander abgestimmtes Sharing-Menü in mehreren Gängen. Ein Gang besteht immer aus zwei bis drei kleinen Gerichten zum Teilen. „Ich habe selbst Probleme mich zu entscheiden, so kann man mehr probieren“, sagt er. Doch im Jonas muss es kein Menü sein, auch à la Carte kann aus den 16 bis 18 kleinen Gerichten ausgewählt werden. „Ich überlasse es dem Gast“, sagt Berger. Eine Neuerung im bewährten Konzept wird ein Holzkohlegrill sein, wo vor allem Steaks gegrillt werden sollen.



Trotz des hohen Niveaus der Küche ist Berger die Zugänglichkeit wichtig. Die feinen Kleinigkeiten mit oft asiatischem, mediterranem aber auch regionalem Einfluss werden kunstvoll auf extra angefertigten Tellern serviert. Auch bei der Präsentation kommt Bergers Detailverliebtheit hervor, die er in seinem neuen Restaurant Jonas voll und ganz ausleben kann. Perspektivisch möchte Berger sogar in Zukunft ein Ganztagskonzept etablieren. Jetzt lassen wir ihn aber erstmal am Eröffnungswochenende vom 17. und 18. Mai am Ballplatz ankommen.



Info

JONAS, Mainz, Ballplatz 2, Do-Mo 18-23 Uhr, Di-Mi Ruhetage, Reservierungen über jonas@restaurant-jonas.de