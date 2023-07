Die Neueröffnung der Woche

Feinkost Mann: Feine Kost für Langen

Der kulinarische Horizont in Langen hat sich erweitert. Wurde die hessische Stadt gastronomisch zuletzt immer uninteressanter, gibt es nun Feinkost Mann. Derzeit öffnet der Pop-up-Feinkost jeden Samstag seine Türen.

Langen, in bester Lage vor den Toren Frankfurts gelegen, ist leider nicht (mehr) für kulinarische Highlights bekannt. Früher fanden Feinschmecker den Weg in die mittelgroße Stadt, um das Restaurant von Juan Amador aufzusuchen. Nach seinem Wegzug und nachdem nun auch die Gebrüder Mosbach ihr Lokal geschlossen haben, fehlt es an ambitionierter Gastronomie.



Nun tut sich Hoffnung auf in Gestalt von Victor Mann, der seit kurzer Zeit einen Feinkost-Laden in den Räumen einer ehemaligen Metzgerei, gelegen in der Fahrgasse 7, betreibt. Vorerst noch als Pop-up öffnet Victor Mann jeden Samstag. Das Angebot ist erlesen, so gibt es zum Beispiel Butter aus dem Hause Bordier, einer kleinen Manufaktur in der Bretagne, die die Butter in vollständiger Handarbeit herstellt. Außerdem im Angebot: Bluefin-Thunfisch von Balfego aus Spanien, einem Betrieb, der großen Wert auf nachhaltige Fischerei legt. Sehr zu empfehlen ist das Brot von Jochen Gaues, das ebenfalls in reiner Handarbeit hergestellt wird wie zum Beispiel das kräftig und aromatisch Kohl-Speck-Brot.



Die Produktpalette bei Feinkost Mann reicht von seltenen Gemüsen aus Frankreich und Italien über Fisch und Fleisch bis hin zu Brot und Milchprodukten. Abgerundet wird das Sortiment durch eine kleine, aber feine Auswahl an Weinen und Champagnern. Von regionalen Winzern von der Nahe bis hin zu großen Häusern wie Pol Roger und Ruinart ist alles vertreten. Die Begeisterung des Betreibers für seine Produkte ist ihm im Gespräch anzumerken. Das kommt nicht von ungefähr: Nach seiner Ausbildung zum Koch und Stationen bei der Traube Tonbach in Baiersbronn, bei Alfons Schuhbeck in München und Heinz Winkler in Aschau arbeitete Victor Mann unter anderem im Rheingauer Kronenschlösschen, dem Grandhotel Hessischer Hof, der Frankfurter Botschaft und zuletzt an der Seite des gerade verstorbenen Sternekochs Alfred Friedrich als dessen letzter Küchenchef.



Direkt neben dem Laden befindet sich ein kleiner Hof, der zu entspannter Einkehr lädt. Victor Mann offeriert hier edle Snacks wie Gillardeau Austern mit Kräuter-Vinaigrette, Pastrami Sandwich oder kleine Canapées. Im Halbschatten lässt es sich hier aushalten – und wie könnte ein Wochenende besser beginnen als mit einem Glas Champagner? Auf Anfrage kann der Hof für geschlossene Gesellschaften gemietet werden. Caterings sind ebenfalls möglich.



Feinkost Mann, Langen, Fahrgasse 7, Sa 9-16 Uhr, Mo-Fr/So Ruhetage