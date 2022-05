Beets & Roots eröffnet im Gallus

Berliner Franchise-Unternehmen Beets & Roots eröffnet eine zweite Dependance in Frankfurt. Nach bewährtem Konzept dreht sich in der neuen Location in der Mainzer Landstraße ab sofort alles um Bowls, Wraps und Nachhaltigkeit.

„Gutes und gesundes Essen schnell und einfach für jedermann zugänglich zu machen“, das ist das erklärte Ziel des 2016 in Berlin gegründeten Franchise-Unternehmens Beets & Roots. Am Donnerstagabend, 20. Mai, hat im Erdgeschoss des Wohn- und Geschäftshauses „Mona Lisa“ in der Mainzer Landstraße die zweite Frankfurter Dependance eröffnet. Seit rund einem Jahr gibt es eine Beets & Roots Filiale in der Kaiserstraße im Bahnhofsviertel. Joint-Venture-Partner in Frankfurt ist Kanwalpreet Gill, der auch das indische Franchise Eat Doori betreibt. Geplant ist künftig, in enger Zusammenarbeit mit den Gründern von Beets & Roots, Maximilian Kochen und Andreas Tuffentsammer, im Rhein-Main-Gebiet zu expandieren.Bereits rein optisch knüpft die Dependance in der Mainzer Landstraße nahtlos an die Gestaltung der insgesamt elf Filialen in Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt, Mannheim und Stuttgart an: In einem urbanen Ambiente mit bodentiefen Fenstern und Blick auf den Messeturm schauen die Gäste in die offene Küche. Dort dreht sich alles um Bowls in Varianten mit Reis, Nudeln und Salat. Hinzukommen „Signature Bowls“, die je nach Jahreszeit wechselnden „Seasonals“ sowie Wraps und Suppen. Neu in Beets & Roots in der Mainzer Landstraße sind die „Self-Order-Terminals“.Einen großen Stellenwert für das Berliner Franchise-Unternehmen hat das Thema Nachhaltigkeit. Seit 2020 gibt es ein Pfandsystem für wiederverwertbare to-go-Schalen. Es werde zudem darauf geachtet, den Fleischverbrauch durch vegane Alternativen zu senken und klimapositive Produkte anzubieten. Das geschehe zum Beispiel durch die Unterstützung einer Landwirtschaft, die CO2 im Boden bindet. Wie Gill betont, sei das Unternehmen zudem „Vorreiter im Thema Gastro meets Spendenaktion.“ Jeden Monat kooperiert Beets & Roots mit einer gemeinnützigen Organisation oder einem Partner, unter anderem Black Lives Matter und die Berliner Tafel, und kreiert eine „Bowl for Change“. Pro verkaufte Bowl wird 1 € an die jeweilige Partnerorganisation gespendet.Bowls im Kleinformat zur Eröffnung © liv