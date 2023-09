Der Restauranttest der Woche

Sinn & Wandel

Etwas versteckt unweit des Friedberger Platzes hat im Nordend das Sinn&Wandel eröffnet. Das Besondere an der Mischung aus Café und Restaurant: Hier arbeiten hauptsächlich Menschen mit Behinderung.

Hippe Einrichtung und schmucke Kuchen, farbenfrohe Lunch-Gerichte, Aperitifs und ein Hublift für Menschen im Rollstuhl am Eingang: Erst auf den zweiten Blick fällt auf, dass es sich hier um einen Inklusionsbetrieb handelt. Inhaber Sascha Nuhn hat das Sinn & Wandel mit dem Ziel eröffnet, unsichtbare Mauern einzureißen, und so ist der gesamte Laden so gestaltet, dass dort Menschen mit Hörbehinderung oder anderen Einschränkungen problemlos arbeiten oder Gast sein können. Dabei ist der Raum modern-schick und zugleich gemütlich gestaltet, mit vielen Holzelementen und speziellem Licht-Design, sodass Gebärdensprache auch am späten Abend noch problemlos möglich ist. Da die meisten Mitarbeitenden eine Einschränkung des Gehörsinns haben, bestellen wir, indem wir auf Limonade und Co. zeige. Wer die Bestellung in Gebärdensprache abgeben möchte, findet auf der Speisekarte QR-Codes, die mit entsprechenden Video-Tutorials verknüpft sind. Zur frischen Zitronenlimo mit etwas Ingwer entscheiden wir uns für den Wandelteller mit zartem Pulled Pork, würzigen Ofenkartoffeln mit Zitronen-Aioli und knackigem Salat. Eine gelungene Kombination. Auch das Röstbrot im Caprese-Stil mit Basilikum-Pesto, Büffelmozzarella, halbgetrockneten Tomaten und Pinienkernen überzeugt mit Frische und Cremigkeit. Zum Abschluss gibt es zum Cappuccino hausgemachte Donauwelle. Die schmeckt wie bei Oma. Wem das noch nicht reicht, der bleibt einfach sitzen und steigt irgendwann auf Grapefuit Aperol Spritz, Gin Tonic oder Wein vom Weingut Emil Bauer & Söhne aus der Pfalz um.



Sinn & Wandel, international, Nordend, Bornheimer Landstraße 48, Mo/Di/Do 10–21, Fr/Sa 10–23, So 10–18 Uhr, Mi Ruhetag