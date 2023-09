Der Restauranttest der Woche

Retablo

Parallel zum Dot. hat in Sachsenhausen ein weiterer Spot für Kaffee-Liebhaber eröffnet: Das retablo in der Schifferstraße bietet auf nur wenigen Quadratmetern viel Kaffee-Know how, Kuchen, Naturwein und eine kleine Sonnenterrasse.

„Herrlich“, murmelt es neben uns. Eine Gästin hält die Stirn in die Sonne und nippt dabei genüsslich an ihrem Cappuccino. Das spricht uns aus der Seele, denn auch wir haben – nach kurzer Wartezeit – einen Platz auf der kleinen Sonnenterrasse ergattert. Doch von vorne: Wir sind zu Besuch im Retablo, einem kleinen Café, das Anfang Mai in Sachsenhausen eröffnet hat. Specialty Coffee heißt es im Beinamen und schon ein Blick ins Innere macht deutlich, dass das nicht von ungefähr kommt. Herzstück bildet ein großer halbrunder Tresen, dahinter werkelt mit viel Hingabe Till Benner – Inhaber und Gesicht des Cafés. Rundherum ist nicht viel Platz, doch die Höhe nach oben wird über Stufen genutzt, auf denen Gäste Platz nehmen können. Dazu halbrunde drehbare Tischchen, die an die jeweilige Sitzgelegenheit angepasst werden können. Die Bohnen und Röstereien für die Kaffeespezialitäten wechseln regelmäßig und so haben wir dieses Mal einen Cold Brew sowie einen Flat White, für den Maldaner aus Wiesbaden verantwortlich zeichnet, in Tasse und Glas. Beides aromatisch, vollmundig und ganz nach unserem Geschmack. Die kleine Kuchenvitrine ist gut gefüllt; unsere Wahl fällt auf den Cheesecake sowie veganen Zucchini-Kuchen. Letzterer erinnert optisch an einen Rüblikuchen, ist dabei auch genauso saftig und mit einer frischen Zitronencreme versehen. Für Frische sorgt auch der Beerenspiegel auf dem Cheesecake, der ansonsten genau richtig süß und cremig ist. Aus reiner Neugier muss es dann auch noch das Bananenbrot sein, welches als dicke Scheibe, mit vielen Nüssen und im „Marmor-Look“ mit Kakao auf dem Teller liegt. Nicht die saftigste Version, die wir kennen, aber dennoch ein aromatisch-gelungener Vertreter. Herrlich? Herrlich!



Retablo, Café, Sachsenhausen, Schifferstraße 12, Tel. 0163/3852753, Di–Fr 8–17 Uhr, Sa 10–18 Uhr, Mo/So Ruhetage