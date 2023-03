Der Restauranttest der Woche

Mandala Bar

Raucherbar mit kreativen Signature Drinks, soliden Cocktailklassikern und kleiner Zigarrenauswahl

Seit Oktober 2022 kommen Cocktail-Fans im ehemaligen Gekkos wieder auf ihre Kosten. Räumlich kaum verändert, bietet die als Mandala Bar wiederöffnete Raucherbar neben einer kleinen Zigarrenauswahl, Single Malts, einem kleinen Weinsortiment und Champagner hochwertige Drinks in stylischem Ambiente mit viel Plüsch und wenig Licht. Während sich die Karte auf wenige Signature Drinks konzentriert, erfüllen die kompetenten Barkeeper auf Nachfrage cocktailmäßig fast jeden Wunsch. Bestes Beispiel: unser alkoholfreier Drink mit Wassermelone und Grapefruit, der zwar sehr fruchtig und frisch, aber auch nicht sehr außergewöhnlich ist. Er macht deutlich: Der Schwerpunkt liegt hier eindeutig auf alkoholischen Kreationen wie „F*ck me I’am famous“ mit Calvados, Wermuth, Pfirsich, Balsamico, Soda und Molke. Selbiger ist wunderbar cremig, ausgewogen beim Alkohol mit einer süßlichen Note. Ganz anders und wunderbar ausbalanciert ist der „Palo dos Santos“ auf der Basis von mehreren Rumsorten und Palo Santo, dem aromatischen Holz des tropischen Burseragraveolens-Baums. Sein rauchiges Aroma und Noten von Kiefer, Minze und Zitrone passen hervorragend zum Rumgeschmack. Eine letzte Probe aufs Exempel liefert ein Klassiker, der nicht auf der Karte steht: „Moscow Mule“. Hier stimmt alles: ein eiskalter, beschlagener Kupferbecher, der frische Duft von Minze und Ingwer steigt einem in die Nase, beim ersten Schluck spürt man ein heißkaltes Ingwer-Brennen, leichte Säure macht sich breit und eine prickelnde Schärfe auf den Lippen hinterlässt ein erfrischendes Gefühl. Genau so muss er schmecken. Gerne mehr davon.



Mandala Bar, Innenstadt, Hochstraße 4, Tel. 069/133802480, Di–Do/So 18–1, Fr/Sa 18–3 Uhr, Mo Ruhetag