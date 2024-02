Der Restauranttest der Woche

Sympathischer Imbiss in mehr als versteckter Lage mit erstaunlich gutem Angebot an frisch zubereiteten Imbissklassikern und sehr freundlichem Service.

Im Biss, international, Sachsenhausen, Strahlenberger Weg 26B, Mo–So 11–20 Uhr

Es gibt in Frankfurt Ecken, die man selbst als Eingeborener erst weit nach dem Erreichen der Volljährigkeit entdeckt – wenn überhaupt. Zu denen gehört der Strahlenberger Weg auf Höhe Deutschherrnbrücke. Hier kommt alle paar Minuten ein Zug vorbei, ansonsten gibt’s ein paar Meter weiter ein Autohaus. Und diesen kleinen Imbiss.Was für ein Spaß: Wir ordern bei unserem ersten Besuch Kürbissuppe, Currywurst mit Pommes sowie Waffeln hinterher und nehmen im liebevoll zusammengezimmerten „Gastraum“ Platz. Unser Gastgeber macht ihn nämlich zu einem und seine menschliche Wärme wird nur noch von den durch die „Durchreiche“ servierten, frisch zubereiteten Speisen übertroffen. Insbesondere die Kürbissuppe ist für eine Location wie diese außergewöhnlich gut und das lässt sich auch von den Waffeln berichten, während die Curry(rinds)wurst mit knusprigen Fritten immerhin gehobener Standard, also einfach gut ist.Das positive Bild bestätigt sich einen Monat später: Der Cheeseburger mit saftig-aromatischem Patty und roten Zwiebeln ist top, der vegetarische Wrap mit perfekt gewürzten Falafeln, Salat, knackigen Zucchini und passendem Dressing noch eine Spur besser und die Brokkolisuppe beweist wiederum, dass der Mann hinterm Tresen ein Händchen für Suppen hat. Die klirrende Kälte lässt uns kalt, wir schlürfen Rhabarberschorle – getrunken wird hier alkoholfrei und das Angebot an Kaffeespezialitäten sowie eine kleine Siebträgermaschine im Hintergrund verraten, dass auch das eine gute Idee sein könnte. Die probieren wir beim nächsten Ausflug an einen der einsamsten – oder sollte man sagen entspanntesten Fleck der Stadt? Wir lieben ihn schon jetzt.