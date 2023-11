Der Restauranttest der Woche

Formosa

Versteckt und unscheinbar von außen hat in der Moselstraße im Bahnhofsviertel vor Kurzem das taiwanesische Restaurant Formosa eröffnet. im Mittelpunkt stehen würzige Rindfleischsuppe und Teigtaschen in vielen unterschiedlichen Varianten.

Wer das Frankfurter Bahnhofsviertel meidet, verpasst kulinarisch eine ganze Menge, etwa das neueröffnete taiwanesische Restaurant Formosa in der Moselstraße. Der Name bezieht sich auf die Formosastraße, die Taiwan vom chinesischen Festland trennt. Soviel zum Kontext. Kulinarisch stehen im Formosa zwei Klassiker der Landesküche im Mittelpunkt: Rindfleischsuppe und Xiao-Long-Bao, kleine mit Schweinefleisch und Brühe gefüllte und anschließend gedämpfte Teigtaschen. Beides empfiehlt uns der freundliche Ser- vice in Kombination mit einer der Vorspeisen. Wir entscheiden uns für Auberginensalat mit Knoblauchdressing, das als dicke, aromatische Sauce daherkommt und dem Gemüse die nötige Würze verleiht. Die Teigtaschen, von denen es neben der traditionell taiwanesischen noch zahlreiche andere Varianten gibt, haben die richtige Konsistenz, und die Kombination aus Fleisch und Brühe passt perfekt zusammen. Weiter geht es mit der Nudelsuppe mit Rind, für uns ebenfalls in der klassischen Variante. Alternativ gibt es diese noch mit Tomaten, Reisnudeln und Ente oder vegetarisch. Die Brühe ist kräftig mit vielschichtiger Aromatik. Das passt zum zarten Rindfleisch und den Nudeln, lediglich etwas mehr Gemüse neben den grob geschnittenen Karottenstücken hätten wir uns gewünscht. Zum Abschluss bestellen wir die gedämpften Hefeteigtaschen mit Schweinebraten-Füllung, die überraschend süß sind und sich eigentlich perfekt als Nachtisch eignen. Empfehlenswert sind übrigens auch die besonderen Getränke, wie der hausgemachte Kürbis- oder der Pandanblätter-Eistee.



Formosa – Beef Noodle & Dim Sum Restaurant, taiwanesisch, Bahnhofsviertel, Moselstraße 25, Tel. 069/27135988, Di-So 11:30-15 und 17:30-23 Uhr