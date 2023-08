Der Restauranttest der Woche

Dot.

In der Sachsenhäuser Kaffee-Szene hat sich einiges getan: Mit dem Dot hat im Brückenviertel ein kleiner Hotspot mit verschiedenen Bagels und Daydrinking-Events eröffnet.

Während sich im Nordend in Sachen Neueröffnungen ein kleiner Pizza-Trend abzeichnet, sprießen in Sachsenhausen, und besonders im Brückenviertel, neue Cafés aus dem Boden wie im Herbst Pilze im Wald. So auch das Dot., das dort in der Wallstraße im April eröffnet hat. Im Fokus stehen neben Kaffeespezialitäten belegte Bagels – und das ist tatsächlich eher eine Seltenheit in der Frankfurter Café-Landschaft. Hier werden sie in verschiedenen Varianten angeboten, etwa mit Lachs oder Guacamole, Tomaten und Pinienkerne. Letzterer landet auf unserem Teller nebst Flat White im schicken Viola Beuscher Becher. Zum Iced Americano soll es hingegen die süße Bagle-Variante mit Peanutbutter und Marmelade sein. Leider die einzige Option auf etwas Süßes, da die laut Kellnerin sonst angebotenen (Schokoladen-)Croissants bei unserem Besuch bereits ausverkauft sind. Schade, aber der Peanut-Bagel ist keine schlechte Alternative. Die herzhafte Version gefällt uns jedoch deutlich besser: Warm, saftig, aromatisch und auch optisch ansprechend. Apropos Optik: Hier punktet das kleine Café mit stilbewusstem Purismus. Helle Wände, heller Boden, schwarze Metallstühle, ein Tresen in heller Holzoptik und Lampen in zartem Blau – farblich passend zum Logo. Neben Bagels und solidem Kaffee bilden Drinks und Aperitivo-Getränke die dritte Säule im Dot. Entsprechend längere Öffnungszeiten gibt es hier und so wird die zweite Runde an Getränken in Form von Aperol Spritz und Espresso Martini geordert. Beides gut gemacht und ein durchaus netter Ausklang für unseren Besuch. Hin und wieder finden hier auch „Dot-Drinking“-Events statt, bei denen die Fläche vor dem Café noch mit Musik bespielt wird – ebenfalls ein netter Tagesausklang.



Dot., international, Sachsenhausen, Wallstraße 3, Mo–Mi/So 10–18 Uhr, Do–Sa 10–22 Uhr