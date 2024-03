Der Restauranttest der Woche

Von Pizza und Pasta zu Trüffelburger und Löffelpommes: Im ehemaligen Terranova im Nordend stehen jetzt Burger auf der Speisekarte.

FRANKFURT GEHT AUS! – App

Alle Restauranttests, aktuelle Neueröffnungen, saisonale Specials und mehr gibt's in der App zum Heft.

Info

Asado Burgers Bar, Burger, Nordend, Eckenheimer Landstraße 67, Tel. 069/71413011, Di–Do/So 11.30–23, Fr/Sa 11.30–24 Uhr, Mo Ruhetag

Auf der Eckenheimer Landstraße im Nordend tut sich momentan einiges. Schließungen da, Konzeptwechsel hier, Neueröffnungen dort. Bestes Beispiel dafür ist die Asado Burgers Bar im ehemaligen italienischen Restaurant Terranova. Optisch hat sich das Restaurant um 180 Grad gewandelt. Der einstige Pizzeria-Charm ist einer cleanen Einrichtung mit hellen Farben, gefliester Bar und Pflanzenwand gewichen.Das Ganze erinnert an eine Strandbar im Urlaub, was auch zu den Bildern von weißen Sandstränden und türkisblauem Meer passt, die über den Fernseher im Gastraum rauschen. Nur der Deutsch-Rap aus den Lautsprechern will nicht ganz dazu passen. Auf der Karte stehen neben Burgern auch Hot Dogs und Frittiertes wie Chicken Wings, panierte Hähnchenteile und Citir Börek. Die frittierten, mit Hackfleisch und Mozzarella gefüllten Teigtaschen sind goldbraun und schön kross.Weiter geht es für uns mit Burgern. Highlight ist der Asado Burger der unter einer großen mit Rauch gefüllten Glasglocke an den Tisch kommt. Der Showeffekt verbirgt jedoch kaum, dass der Burger nur mittelmäßig daherkommt. Das gegarte Rindfleisch ist zwar zart, dafür sind die Buns etwas durchgeweicht, während Cheddar- und BBQ-Sauce geschmacklich kaum in Erscheinung treten. Auch wenn das von der Küche vielleicht gewollt ist, vermissen wir ein bisschen Frische in Form von Salat als Ausgleich für die mächtige Fleisch-Saucen-Kombination. Besser ist der Trüffel Burger mit Kalbshackfleisch-Patty, bei dem die BBQ- mit Trüffel-Sauce getauscht wurde. Wirklich gut sind die Fritten, schön kross und mit würzigem Dip.