cookforukraine

Schlemmen für einen guten Zweck. Beim Cherity-Dinner in der Bergiusschule servieren Schülerinnen und Schüler in Zusammenarbeit mit den Küchenchefs ihrer Ausbildungsbetriebe ein Sechs-Gänge-Menü mit Weinbegleitung. Der Ticketerlös wird an den Ukrainefonds von UN Women Deutschland gespendet.

„Der Krieg in der Ukraine hat uns als Schulgemeinde betroffen gemacht und etwas in Bewegung gesetzt. Wir wollten helfen“, betont Riccarda Sailer-Burckhardt, Abteilungsleiterin im Bereich Gastgewerbe der Bergiusschule. Unter dem Motto „Kochen für die Ukraine“ laden die Auszubildenden der berufsbildenden Schule in Sachsenhausen nun zum Charity-Dinner am 6. Oktober.Gemeinsam mit den Küchenchefs ihrer Ausbildungsbetriebe bereiten die Azubis je einen Gang eines Sechs-Gänge-Menüs zu. Die einzelnen Gänge – wie hessische Canapés als Amuse-Bouche, Ceviche von der Jakobsmuschel, confierter Glen Douglas Lachs, Hirschrücken-Crepinette und ukrainische Wareniki – werden an verschiedenen Stationen im Schulgebäude zusammen mit korrespondierenden Weinen serviert. Mit dabei sind unter anderem Sternekoch Carmelo Greco (Restaurant Carmelo Greco), Jan Hoffmann (ehemals Sevens Swans und Villa Philippe), Pascal Scheel (Genussakademie) und die Brüder Sebastian und Florian Hölscher aus dem Dorint Hotel Frankfurt/Oberursel.Vom Ticketpreis von 111 Euro werden 100 Euro an den Ukrainefonds von UN Women Deutschland gespendet, der Frauen, Kinder, alte Menschen und Menschen mit Behinderung in der Ukraine unterstützt. Anmeldung zum Charity-Dinner und weitere Informationen zum Rahmenprogramm mit Keynote, Tombola und Poetry Slam auf bergiusschule.de.