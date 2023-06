World Paella Day Cup 2023

Mario Furlanello aus dem Bornheimer Ratskeller will in Valencia beim Wettbewerb um die beste Paella der Welt mitkochen. Doch um dort überhaupt teilnehmen zu dürfen, benötigt er Unterstützung.

Die Paella ist ein traditionelles Gericht aus der spanisch-katalonischen Region Valencia. Dort findet am 20. September diesen Jahres auch der „World Paella Day Cup“ statt. Derzeit wird eine Vorauswahl der Kandidaten getroffen. Auch Mario Furlanello, Geschäftsführer und Küchenchef vom Bornheimer Ratskeller will einer der besten Paella-Köche weltweit werden und am Wettbewerb teilnehmen.Bei dem World Paella Day Cup kochen die Teilnehmenden in drei Runden und müssen pro Durchgang eine andere Paella-Version auf den Teller bringen. Doch um überhaupt teilnehmen zu können, wird von ihnen gefordert, neben ihrer Bewerbung auch Stimmen auf der Website des World Paella Day Cup zu bekommen. Insgesamt werden über tausend Stimmen benötigt, um in die nähere Auswahl zu gelangen. Die braucht auch Mario Furlanello.Für den Geschäftsführer und Küchenchef des Bornheimer Ratskellers kann man bis zum 25. Juni kann man unter folgendem Link abstimmen. Mehr Infos findet man hier