Sie ist wieder zurück: Die kleine, feine Messe rund um den Rebensaft bringt am 23. und 24. April im Casinogebäude der Goethe Universität Frankfurt Winzer und Genießer zusammen. Neugierige können sich auf rund 500 Weine von 40 Weingütern freuen.

Nach langer Pause ist sie wieder da: die Wein am Main. Am 23. und 24. April bringt die Weinmesse wieder Winzer und Fachhändler ins Casinogebäude der Goethe Universität im Frankfurter Westend, wo sie ihre Weine einem neugierigen Publikum präsentieren können – und zwar wie auf dem Weingut. Vom ersten Gespräch über die Verkostung und (wenn das Ergebnis gefällt) die Bestellung gewinnt man hier nicht nur am Gaumen neue Erkenntnisse zu Winzern, Lagen und Jahrgängen, sondern oft gleich noch neue Freunde hinzu. Das liegt an der beinahe schon privaten Atmosphäre, die diese Veranstaltung von vielen anderen unterscheidet. Hier geht es nicht um Showtime und bunte Flaschen, sondern um den direkten Kontakt mit Weinliebhabern und solchen, die es noch werden wollen. Man spricht kein „Weinchinesisch“, sondern holt die Besucher dort ab, wo sie sind – mit dem Glas in der Hand.Rund 40 Winzer und Fachhändler aus ganz Europa öffnen hier über 500 Flaschen. Unter den Ausstellern sind sowohl bekannte Namen wie Geil, Vinum Autmundis, Deiß oder Gehrig als auch viele spannende neue Weinmacher, die man hier völlig entspannt kennenlernt, ohne gleich Angst haben zu müssen, nach der Verkostung den Führerschein zu verlieren: Die U-Bahn ist nur einen Katzensprung entfernt und falls man sich anschließend ein paar Weine bestellen möchte, liefern die Aussteller direkt nach Hause. Nur im Vorfeld muss in diesem Jahr beachtet werden, dass das Virus leider immer noch ein Wörtchen bei der Planung mitzureden hat: Tickets gibt es diesmal nur für ein festes Zeitfenster entweder von 11:30 bis 14:30 oder von 15 bis 18 Uhr. Eine Tageskasse gibt es nicht. Sämtliche Tickets müssen im Vorfeld online bestellt werden. Klingt vielleicht etwas umständlich, ist aber ganz einfach und die Aussicht, zum Eintrittspreis von gerade mal 18 Euro drei Stunden lang ein Weinabenteuer nach dem anderen zu erleben, sollte genügen, sich flott ein Ticket zu ziehen. Um dann in die unglaubliche Vielfalt der Wein am Main einzutauchen und sich das Beste in den Keller zu legen. Da darf es dann ruhig etwas mehr sein, denn schließlich profitieren die meisten guten Tropfen von etwas Lagerung. Wenn man es aushält, sie liegen zu lassen.