Christmas in a box

Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr geht die Weihnachtsmarkt Box vom Trifels Verlag in die zweite Runde. Die Boxen mit Produkten von regionalen Herstellern werden nach Vorbestellung ab dem 22. November nach Hause geliefert. Ein Teil des Erlöses wird an Childaid gespendet.

Ende November läutet die Eröffnung des Frankfurter Weihnachtsmarktes die Adventszeit ein. Man trifft sich auf dem Römerberg auf Glühwein und Bratwurst oder kauft kleine Geschenke. Im vergangenen Jahr musste der Frankfurter Weihnachtsmarkt aufgrund hoher Infektionszahlen ausfallen. Darunter litten nicht nur die Weihnachtsstimmung und das gemütliche Beisammensein, sondern in erster Linie die vielen Budenbetreiber. Im Trifels Verlag hatte man hierzu eine besondere Idee: den Weihnachtsmarkt to go, in Boxen abgepackt und mit Lieferung frei Haus. Die Boxen waren gefüllt mit regionalen Produkten und kamen per Vorbestellung direkt nach Hause. Die Idee kam gut an. Über 4000 Boxen wurden verkauft.



In diesem Jahr findet der Weihnachtsmarkt zwar statt, jedoch nicht in gewohnter Art und Weise. Die Abstände werden größer, die Buden auf die Innenstadt verteilt und für Gastrobetriebe gibt es einen gesonderten Bereich. Das Wiederaufleben des Weihnachtsmarktes bedeutet jedoch nicht, dass auf die Weihnachtsmarkt Box verzichtet werden muss. Nach den Erfolgen im vergangenen Jahr geht diese nun in die zweite Runde. Für Björn Fritsch, Marketingleiter der Trifels Verlag GmbH, war es ein Anliegen „auch für die nach wie vor Corona-geprägte Adventszeit 2021 eine Präsentbox zu gestalten, die etwas Besinnlichkeit und vorweihnachtliche Freude in das Zuhause bringt“. Gespickt ist die Box mit Christmas Crossies, gebrannten Mandeln und Weihnachtspralinen der Firma Köhler Küsse, der veganen und glutenfreien Süßigkeit Hugo Haselnuss von Oatsome, Tee von Ronnefeldt, Winzerglühwein vom Weingut Schreiber sowie einem Gutschein für die Online-Zaubershow von Mentalmagier Nicolai Friedrich.



Das Weihnachts-Feeling für zu Hause kann ab sofort für 29,90 Euro unter www.frankfurt-tipp-shop.de vorbestellt werden. Von jeder verkauften Box, die mit dem Start des Frankfurter Weihnachtsmarktes am 22. November verschickt wird, spendet der Trifels Verlag 1 Euro an das Childaid Network, die mit ihren Projekten Kinder und Jugendliche in Südostasien unterstützen.



