Von Schirn bis Cool Climate

Neues Jahr, neue Veranstaltungen: Ob Dinner-Event, gemütliches Zusammensein bei Wein und Fingerfood oder Drei-Gänge-Menü mit satten Gewinnen, der Januar hat kulinarisch einiges zu bieten.

freitagsküche x Schirn Mag

Le Club mit Sprezzatura

Barabende im Retablo

Chefs Night #9 im Stanley

Das große Muschelessen

Geld regiert die Welt! Gut also, wenn man es hat, schlecht, wenn man es nicht hat. Doch wie macht man eigentlich als Künstler Geld? Mit dem Thema hat sich der Frankfurter Künstler und Mitgründer der freitagsküche, Michael Riedel, in seinem 2022 erschienen Buch „Abstract“ beschäftigt. Darin hat der gebürtige Rüsselsheimer den E-Mail-Verlauf zwischen ihm und seiner New Yorker Galerie in den Jahren 2004 bis 2017 nahezu ungefiltert veröffentlicht. In Zusammenarbeit mit der Deutschen Bundesbank druckte Riedel den gesamten Gesprächsverlauf zuvor bereits als Geldscheine, die sogenannten „Riedels“ auf original Notenbankpapier.In Kollaboration mit dem Schirn Mag hat Riedel nun einen dreiteiligen Podcast herausgebracht. Unter dem Titel „HOW TO MAKE MONEY AS AN ARTIST IN THE ART WORLD“ wird Buch „Abstrakt“ von Computerstimmen vorgelesen. Zum Erscheinen jeder Folge findet in der freitagsküche Riedels Scratch Card Event statt. Während das Team der Freitagsküche unter performativer Moderation durch „Debora with a D“ ein Drei-Gänge-Menü serviert, stehen von Riedel produzierte Rubbellose zum Verkauf. Diese können entweder als unversehrtes Kunstwerk behalten oder als echtes Los verwendet werden. Zu gewinnen gibt es Riedels in Millionenhöhe, mit denen anschließend großformatigere Kunstwerke von Riedel erworben werden können, die im Gastraum der freitagsküche ausgestellt sind.Einmal im Monat lädt Christian Lebherz, Inhaber der Naturweinhandlung Cool Climate, zu Le Club. Die Idee ist so simpel wie gut: Während wechselnde Gastköchinnen und -köche eine kleine Auswahl an Gerichten servieren, kredenzt Lebherz zwischen vollen Weinregalen die passenden, naturnah produzierten Tropfen aus dem eigenen Sortiment. Beim ersten Le Club in diesem Jahr am 25. Januar ist der Frankfurter Koch Benjamin Hübner mit seinem Pop-up-Konzept Sprezzatura zu Gast und bringt italienisch-inspirierte Kreativküche auf die Teller. Los geht es wie immer ab 18 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht nötig.Bereit fürs Wochenende? Jeden Freitag wechselt Barista Till Benner im Retablo in Sachenhausen ab 18 Uhr von der Kaffeemaschine zur Weinflasche. Bei den Barabenden in dem Szene-Café serviert der Inhaber seinen Gästen ausgewählte Weine und Drinks in entspannter Atmosphäre.Unter dem Motto „An Ode to Stanley“ startet die Chef's Night im Stanley am 19. Januar ins neue Jahr. Zu Gast ist dieses Mal Timo Vieth, Küchenchef der Bar Shuka. Mit im Gepäck hat Vieth ein Sechs-Gänge-Menü mit Fokus auf Fisch und regionale Zutaten – eine Hommage an das ehemalige Stanley-Konzept. Für alle Fälle steht auch eine Veggie-Variante des Menüs zur Auswahl.Dieses Event ist schon fast Tradition bei der Veranstaltungsreihe Frankfurter Neuen Küche: Im Restaurant Margarete findet am 20. Januar wieder das große Muschelessen statt. Mit einem Aperitif in der Hand geht es in großer Runde an die Tische, wo das Margarete-Team Muscheln serviert – und zwar unlimited. Dazu gibt es Fritten, hausgemachte Mayo, Knoblauchbaguette und Salat. Los geht es um 19 Uhr. Tickets für das beliebte Event gibt es hier.