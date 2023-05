Küchenparty in der Villa Merton

Die Villa Merton feiert ihren neunten Geburtstag und lädt wieder zur Küchenparty. Am 18. Juni werden im gesamten Restaurant verschiedene Food-Stationen aufgebaut, an denen das Team von André Großfeld und bekannte Gastköche kochen.

Die besten Partys finden immer in der Küche statt und in der Villa Merton ist sie besonders gut. Mit einer Küchenparty feiert das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Restaurant am 18. Juni seinen neunten Geburtstag. Nach dem bewährten Prinzip der vergangenen Jahre werden im ganzen Haus, dem Restaurantbereich und der Küche wieder verschiedene Food-Stationen aufgebaut sein.



An den Stationen kocht aber nicht nur das Team um André Großfeld, sondern auch bekannten Gastköche. Mit dabei sind unter anderem TV- und Sternekoch Benedikt Faust, Chris Draisbach vom Bastians Restaurant, René Postel vom Casa de Rosé, André Stolle vom Hamburger Fine-Dining-Restaurant The Lisbeth sowie Luca Campagna und Marko Richter vom Frischeparadies.



Für die musikalische Begleitung wird Frank Keller sorgen. Ein Ticket für die Küchenparty kostet 169 Euro pro Person inklusive Aperitif, Weine, Wasser und Kaffee. Reserviert werden kann per Mail an info@restaurant-villa-merton.de oder telefonisch unter 069/703033.



Küchenparty in der Villa Merton, Westend, Am Leonhardsbrunn 12, 18. Juni, 14–20 Uhr, Tickets: 169,00 € pro Person