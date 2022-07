Küchenparty im Westend

Die Villa Merton im Frankfurter Westend lädt zur exklusiven Küchenparty am Sonntag, 17. Juli. Kulinarische Unterstützung bekommt das Küchenteam der Villa Merton um Küchenchef André Großfeld von bekannten Gastköchen.

Acht Jahre André Großfeld in der Villa Merton, das muss gefeiert werden – und zwar mit einer exquisiten Küchenparty am 17. Juli. Wer einen der begrenzten Plätze ergattert, kann sich auf exquisite Kreationen an diversen Food-Stationen freuen. Für die Küchenparty haben sich Großfeld und sein Team bekannte Gastköche zur Unterstützung geholt – darunter Valéry Mathis aus Erno´s Bistro, Wolfgang Becker aus Becker´s Restaurant, Chris Draisbach aus Bastians Restaurant, Luca Campagna und Marco Richter aus dem Frischeparadies sowie René Postel aus dem Trares, das leider Ende Juli schließen wird. Mehr zur Schließung des Trares in Kürze auf www.genussmagazin-frankfurt.de.



Die Küchenparty findet von 16 bis 22 Uhr im Restaurantbereich, der Küche und den Terrassen der Villa Merton statt. Für die musikalische Begleitung sorgen Frank Keller & Friends. Ein Ticket für die Küchenparty inklusive Aperitif, ausgewählten Weinen, Wasser und Kaffee kostet 195 Euro pro Person. Reserviert werden kann per Mail oder telefonisch.



Küchenparty in der Villa Merton, So, 17. Juli, 16–22 Uhr, Villa Merton, Am Leonhardsbrunn 12, Tel. 069/703033, info@restaurant-villa-merton.de, Preis: 195,00 € pro Person