Veganuary 2023

Auch in diesem Jahr findet die Neujahrs-Challenge „Veganuary“ statt. Dabei werden Interessierte dazu aufgerufen, sich einen Monat lang rein pflanzlich zu ernähren – oder es zumindest zu versuchen. Unterstützen sollen unzählige Unternehmen aus Handel, Gastronomie und Co.

Mehr Sport, gesünder ernähren, verstärkt auf die Finanzen achten – Vorsätze zum Jahreswechsel gibt es unzählige. Einer, der sich inzwischen zu einer internationalen Challenge etabliert hat, ist der sogenannte Veganuary oder auch einfach „vegane Januar“. Dabei werden die Teilnehmenden dazu aufgerufen, sich einen Monat lang ohne tierische Produkte zu ernähren, häufiger zu verzichten oder eben achtsamer zu leben.Die Challenge findet in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal statt, neben immer mehr Teilnehmenden unterstützen auch immer mehr Unternehmen aus dem Einzelhandel und der Gastronomie inzwischen das Vorhaben, indem sie etwa Rabatt-Aktionen oder neue Produkte während dieses Zeitraums initiieren. Im vergangenen Jahr nahmen rund 80 Unternehmen teil, in diesem Jahr sollen es bereits über hundert sein.Neben deutschlandweiten Aktionen, wie etwa bei Rewe oder Rossmann, gibt es auch lokale Betriebe, die sich engagieren. So können in Frankfurt etwa in den Eat Doori-Restaurants viele neue vegane Gerichte probiert und über eine Stempelkarte bis zu 50 Prozent gespart werden. Wer über den Lieferdienst Wolt bei Heppy Green oder El Pacifico bestellt, spart 20 Prozent; Oatsome, das Frankfurter Start-up rund um gesundes Frühstück, hat mehrere Neujahrs-Pakete in seinen Onlineshop integriert. Eine genaue Übersicht über alle Aktionen sowie zur Teilnahme finden Interessierte hier