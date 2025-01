Vegan ins neue Jahr starten

Jeden Januar findet die weltweit bekannte Veganuary-Challenge statt, die Menschen dazu inspirieren soll, sich einen Monat lang pflanzlich zu ernähren. Auch 2025 sind zahlreiche Unternehmen und Gastronomiebetriebe dabei.

Veganuary in Frankfurt



Immer mehr Menschen greifen im Supermarkt-Regal zu pflanzlichen Alternativen und entscheiden sich bewusst gegen tierische Produkte. Das bestätigt der Ernährungsreport 2024 des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft BMEL. So ist der Anteil derer, die öfter vegetarische oder vegane Alternativprodukte kaufen mit 39 Prozent in den vergangenen fünf Jahren um zehn Prozent gestiegen. Ob aus Neugier, Klimaschutz, Tierliebe oder einfach wegen des Geschmacks, die Gründe sind vielfältig. Pflanzliche Ernährung ist längst kein Nischentrend mehr, sondern ein fester Bestandteil der gegenwärtigen Esskultur. Genau hier setzt der sogenannte Veganuary an. Dahinter verbirgt sich eine gemeinnützige Initiative, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Menschen zu inspirieren, sich einen Monat lang vegan zu ernähren. Pünktlich zum Jahresanfang, der in vielen ohnehin die Lust auf Veränderung weckt.Was im britischen Yorkshire mit einer einfachen Idee begann, ist mittlerweile zu einer weltweiten Kampagne geworden. Im Januar 2014 riefen Matthew Glover und Jane Land mit dem Veganuary einen „veganen Januar“ ins Leben und konnten seither zahlreiche Menschen dazu bewegen, sich mit Veganismus auseinanderzusetzen. Zehn Jahre später, im Januar 2024, nahmen daran 25 Millionen Menschen teil. Denn die Teilnahme ist einfach – wer sich auf der Veganuary Website für den kostenlosen Newsletter anmeldet, kann sich jeden Tag über Rezepte, Ernährungstipps oder Essenspläne freuen, die dabei helfen, eine vegane Ernährung in den Alltag zu integrieren. Ziel ist es, die Teilnehmenden nachhaltig für den Veganismus begeistern. Dieses Vorhaben wird auch von zahlreichen Unternehmen unterstützt. Allein in Deutschland beteiligten sich mehr als tausend Marken, Restaurants und Einzelhandelsunternehmen an der veganen Kampagne – und auch Frankfurt zieht beim Veganuary 2025 mit.Natürlich hat der Veganuary auch in diesem Jahr seinen Weg nach Frankfurt gefunden. Denn Frankfurt beheimatet mit dem Seven Swans nicht nur Europas erstes veganes Sternerestaurant, sondern hat auch einige andere vegane Highlights zum Veganuary zu bieten: Im vietnamesischen Restaurant Co Mai im Nordend werden während des Veganuary ausschließlich vegane Speisen aufgetischt, während die Eat-Doori-Restaurants ihr veganes Angebot um drei Hauptgerichte erweitert haben. Und für den schnellen Hunger bieten Dominion und 269 Streetfood ihr klassisches Shawarma Laffa zu einem Aktionspreis von 2,69 Euro an. Wer ein Freund von Fine-Dining ist, kann dem Sofitel Frankfurt Opera einen Besuch abstatten – das Fünf-Sterne-Superior-Hotel nimmt dieses Jahr nämlich erstmals am Veganuary teil und bietet im Restaurant Schönemann ein Drei-Gänge-Menü an.