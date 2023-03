Trinitii gehört jetzt zur Gekko Group

Das Portfolio der Gekko Group wächst weiter. Das Hospitality-Unternehmen von Micky Rosen und Alex Urseanu arbeite zukünftig mit den Frankfurter Trinitii-Restaurants im Grünbergweg und der Moselstraße zusammen.

Der Expansionskurs der Gekko-Group setzt sich fort. Wie das Hospitality-Unternehmen von Micky Rosen und Alex Urseanu mit Hotels und Gastronomien in Frankfurt, Berlin, Baden-Baden und München vergangenen Woche bekannt gab, gibt es nach der Interims-Übernahme des Barbetriebs in der legendärem Jimmy’s Bar im ehemaligen Grandhotel Hessischer Hof einen weiteren Zuwachs. Mit dem Trinitii West im Grüneburgweg und dem Trinitii Mosel im Bahnhofsviertel, sind nun zwei weitere beliebte In-Locations Teil des Gekko-Group-Imperiums.



Die Gründer und Betreiber der Trinitii-Restaurants, das Geschwisterduo Nicky und Jesse Trost, freuen sich auf die gemeinsame Zusammenarbeit mit Rosen und Urseanu. „Wir fühlen uns sehr geehrt, nun Teil der Gekko Group Family zu sein, und sehen Micky und Alex als große Vorbilder. Es gibt tatsächlich viele Parallelen in unserer Historie. Auch uns hatte man am Anfang als verrückt bezeichnet, als wir unser erstes Outlet in der Moselstraße im Bahnhofsviertel eröffneten. Wir haben uns aber genauso wenig beirren lassen, wie damals schon Micky und Alex“, sagt Nicky Trost. Auch Rosen und Ursean sind sich sicher: „In Trinitii haben wir uns wiedererkannt. Nicky und Jesse’s Herzensprojekte passen einfach richtig gut zu uns. Wir vertrauen da wieder auf unser Bauchgefühl.“



Trinitii West, Westend-Süd, Grüneburgweg 9, Tel. 069/27246942, Mo/Fr 8-22, Sa/So 10-17



Trinitii Mosel, Bahnhofsviertel, Moselstraße 10, Tel. 069/27273325, Mo/Fr 11:30-15, Sa/So Ruhetag