Auf dem Street Food Festival in der Frankfurter Klassikstadt erwartet die Gäste am 29. und 30. März eine vielfältige Auswahl an kulinarischen Leckereien und Neuheiten.

Info

Street Food Festival, Frankfurt Klassikstadt, Orber Straße 4A, 29.3. 12-22 Uhr, 30.3. 12-20 Uhr, Website street-food-festival.de/frankfurt

Wie kann man den Frühling besser einläuten als mit einem Street Food Festival unter freiem Himmel? Am 29. und 30. März laden über 25 Stände und Food Trucks in der Frankfurter Klassikstadt dazu ein, sich durch das vielfältige kulinarische Angebot zu probieren. Neben Streetfood-Klassikern wie Smash Burgern, Empanadas und knusprigen Churros erwartet die Festivalgäste ein breites Angebot an internationalen Gerichten, darunter auch einige vegane Leckereien.Seit 2014 versammelt das Street Food Festival deutschlandweit zahlreiche Food Trucks, Imbisse, Restaurants sowie Hobbyköche und führt seine Gäste durch eine Vielfalt an Aromen und Gewürzen in unterschiedliche Streetfood-Kulturen ein. Neben einer ausgewählten Jury können auch Gäste für den Stand, der sie geschmacklich besonders überzeugt, abstimmen. Am Ende wird der beste ausgezeichnet.Der Eintritt kostet 4 Euro an der Tageskasse, allerdings werden die Tickets auch im Vorverkauf angeboten. VVK-Tickets garantieren einen bevorzugten Eintritt und sind über einen Link auf der Website erhältlich.