Street Food Festival Frankfurt

Schlaraffenland für Streetfood-Fans

Da geht mehr als Pommes Schranke, Currywurst & Co.! Ab Freitag können sich Streetfood-Fans beim Street Food Festival in der Frankfurter Innenstadt mit kulinarischen Highlights auf die Hand verwöhnen lassen. Der Eintritt ist frei.

Das Street Food Festival kommt nach Frankfurt. Für drei Tage verwandelt sich die Zeil rund um die Hauptwache in ein Eldorado für Streetfood-Fans. Über zwanzig Foodtrucks und Stände laden ein zur kulinarischen Weltreise von Äthiopien über Israel und weiter rund um den Globus nach Nord- und Südamerika bis nach Indien und weiter. Mit einer großen Auswahl an vegetarischen und veganen Angeboten ist vom kleinen bis zum großen Hunger für jeden Geschmack etwas dabei.



Der beliebteste Stand wird am Ende des Festivals mit dem Street Food Award ausgezeichnet. Mit dem Hashtag #streetfoodaward können Besucherinnen und Besucher auf Instagram für ihre Favoriten stimmen. Der Eintritt ist frei.



Street Food Festival, Innenstadt, Hauptwache, 5./6.8. 12-22 Uhr, 7.8. 9-20 Uhr, Eintritt: frei