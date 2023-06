10 Jahre naïv

Seinen zehnten Geburtstag feiert das naïv mit einem großen Fest am Ende der Fahrgasse. Am 10. Juni mit dabei sind viele Betriebe aus der Nachbarschaft und Wegbegleiter der vergangenen Jahre.

Craftbier in Frankfurt ohne das naïv? Unvorstellbar! Begonnen hat alles 2013. Damals eröffneten Sascha Euler und Christian Daam am unteren Ende der Fahrgasse das erste naïv als Restaurant und Bar. Wenig später gesellte sich im Jahr 2015 der naïv Bottle Shop dazu, bevor schließlich 2020 eine eigene Pizzeria folgte. Alles keine Bierlänge voneinander entfernt. Das zehnjährige Jubiläum soll nun im Rahmen des 1. Fahrgasse Straßenfestes „URBAN LIVING“ gemeinsam mit der Nachbarschaft, darunter gastronomische Weggefährten wie Palina Eis und Whisky for Life, mit einem großen Fest gefeiert werden. Und so steht am 10. Juni auf dem Fischerplatz und der unteren Fahrgasse alles im Zeichen von Craftbier, gutem Essen und guter Nachbarschaft.



10 Jahre naïv, Straßenfest, naïv Frankfurt, Altstadt, Fahrgasse 4, 10.6., 16 Uhr