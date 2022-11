Rundum das Schlosshotel Kronberg wird es weihnachtlich: Ab dem 26. November sind das Wintercottage und der Kronberger Weihnachtsmarkt im Schlosspark wieder geöffnet. In der Holzhütte oder an verschiedenen Ständen finden Gäste warme Speisen und Getränke sowie Handgemachtes.

Mit der Eröffnung des Wintercottage läutet das Schlosshotel Kronberg die Weihnachtszeit ein. Vom 26. November bis 27. Februar hat die Holzhütte im Schlossparkt für Hotelgäste und alle anderen geöffnet. Das Team des Schlosshotels versorgt die Gäste mit herzhaften Gerichten wie Rost-, Rinds- und Wildbratwurst, hausgebackenen Kuchen und warmen Getränken. Zusätzlich kann das Wintercottage für private Feiern am Abend gebucht werden.Für Weihnachtsstimmung sorgt auch der Kronberger Weihnachtsmarkt im Schlosspark. Nachdem der Markt im vergangenen Jahr abgesagt wurde, findet er in diesem Jahr wieder an allen vier Adventswochenenden statt. Neben Manufakturen, Kunsthandwerk und kleinen Modeläden aus der Region, gibt es zudem ein großes kulinarisches Angebote. Für Wein sorgt zum Beispiel das Weingut Prinz von Hessen, für Kaffee und Waffeln der Foodtruck „Barista liebt Waffeln“ und für Käsespezialitäten die Hungerer Käsescheune. Wann welche Ausstellenden vor Ort sind, erfahren Sie auf der Website des Weihnachtsmarktes