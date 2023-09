Umzug im eigenen Haus: Der English Afternoon Tea findet zukünftig in der Kaiserinnen Suite im Schlosshotel Kronberg statt, diese war für die Öffentlichkeit bisher nicht zugänglich.

Hört man vom Vereinigten Königreich, denkt man sofort an die Royals, den Buckingham Palace, rote Doppeldecker-Busse – und natürlich das britische Nationalgetränk: Tee. Im viktorianischen Zeitalter galt der nachmittägliche Tee als Status-Symbol und Treffpunkt für die feinere Gesellschaft und sollte die lange Wartezeit zwischen Mittag- und Abendessen überbrücken. Im Schlosshotel Kronberg wird diese althergebrachte Tradition fortgesetzt. Fand der English Afternoon Tea samt ausgewählter Tees, britischen Tea-Time-Klassikern inklusive Scones mit Clotted Cream, Sandwiches und stilechten Etageren mit süßem Gebäck aus der Patisserie des Hauses seit mehr als 20 Jahren stets in der herrschaftlichen Bibliothek des Schlosshotels statt, gibt es nun eine Veränderung. Der English Afternoon Tea zieht um.Umgezogen wird in-house und zwar in einen Raum, der die viktorianischen Charakteristika des Ende des 19. Jahrhundert als Witwensitz der ehemaligen deutschen Kaiserin Victoria erbauten Anwesens im britischen Tudor-Stil deutlich unterstreicht. Gemeint ist die Kaiserinnen Suite. Als Teil der ehemals privaten Räumlichkeiten der Kaiserin, enthält die Suite auch 100 Jahre später noch von der Kaiserin persönlich platzierte Möbel. Genau dort wird der English Afternoon Tea künftig stattfinden, umringt von Kunstwerken kaiserlicher Familienmitglieder und einem Porträt der Kaiserin, die einst ihre britischen Wurzeln nicht nur ins preußische Königshaus, sondern ebenso ins Schlossleben im damaligen Schloss Friedrichshof einbrachte – inklusive Tea Time.