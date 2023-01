Nach den Dreharbeiten für „Spencer“ ist das Schlosshotel Kronberg nominiert für den EUFCN Location Award. Die Auszeichnung für den schönsten Drehort Europas wird im Rahmen der Berlinale 2023 vergeben. Die öffentliche Abstimmung läuft noch bis zum 31. Januar.

Das vielfach ausgezeichnete Schlosshotel Kronberg im Taunus gehört seit Jahrzehnten zu den Top Hoteladressen Deutschlands und der Region. Im Februar 2023 könnte nun eine ganz neue Auszeichnung hinzukommen, denn die Ende des 19. Jahrhundert im britischen Tudor-Stil erbaute ehemalige kaiserliche Residenz mit dazugehörigem weitläufigen englischen Schlossgarten inklusive 18-Loch Golfanlage wurde vom European Film Commission Network für den EUFCN Location Award nominiert. Die Auszeichnung für außerordentliche Drehorte in Europa wird im Rahmen der Berlinale 2023 verliehen.Die Nominierung erfolgt anlässlich der Dreharbeiten von „Spencer“. In dem im Januar 2022 in Deutschland angelaufene Film diente das historische Gebäude mit seiner aristokratischen Vergangenheit und imposanten Einrichtung als der Schauplatz der Geschichte von Lady Di letztem Weihnachten auf Schloss Sandringham im Winter 1991 kurz vor der Trennung von Prinz Charles. Laut EUFCN kommt das Schloss am Stadtrand von Kronberg dem Originalschauplatz in der englischen Grafschaft Norfolk ästhetisch und architektonisch sehr nahe.Neben dem Schlosshotel Kronberg sind außerdem Orte in der Schweiz, Griechenland, Schottland und Kroatien nominiert. Die Abstimmung ist öffentlich. Die Teilnahme ist hier bis zum 31. Januar möglich – und teilnehmen kann sich lohnen, denn unter allen Teilnehmenden wird ein zweitägiger Aufenthalt in der Gewinnerlocation verlost. Weitere Informationen zum EUFCN Location Award gibt es hier