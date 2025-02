Ab Februar startet im Bornheimer Ratskeller die Eventreihe „Ratskeller hautnah“. Im Mittelpunkt steht an jedem Abend ein anderes für das Restaurant wichtiges kulinarisches Thema, um das ein regionales Menü konzipiert wird.

Ein Abend – ein kulinarisches Highlight





Info

Bornheimer Ratskeller, Bornheim, Kettelerallee 72, Tel. 069 - 79 370 300, Di-Sa 17-23 Uhr

Mit „Erzeuger hautnah“ hat der Bornheimer Ratskeller 2023 den Startschuss für eine kulinarische Veranstaltungsreihe gesetzt: Jede Woche stellte das Frankfurter Traditionslokal einen seiner regionalen Lebensmittelerzeuger vor. Im folgenden Jahr wurde die Reihe mit kooperierenden Winzerbetrieben fortgeführt. Dieses Jahr bilden die hauseigenen Spezialitäten des Bornheimer Ratskellers den kulinarischen Mittelpunkt des Events und sorgen so für einen Dreijahresrythmus, der Abwechslung verspricht. An sieben Terminen wird ein regionales und saisonales Gängemenü serviert, das vom kulinarischen Thema des Abends bestimmt wird.Während die Reihe am 5. Februar mit dem Abend zu „Saucen und Fonds“ startet, wird das Menü am 12. Februar rund um hausgemachtes Brot konzipiert. Auch die selbstgemachte Pasta erhält am 19. Februar ihren wohlverdienten Platz in der Eventreihe. Weiter geht es am 26. Februar mit Erzeugnissen aus der hauseigenen Metzgerei, während sich am 12. März alles um den Fisch dreht.Da der Bornheimer Ratskeller seit seiner Gründung ein Ausbildungsbetrieb ist, stehen am 19. März die Azubis aus der Küche und dem Service im Mittelpunkt. An diesem Abend kann die neue Generation an Gastronomen ihr Können unter Beweis stellen. Denn wie dem Namen „Azubis kochen“ bereits zu entnehmen ist, liegt die kulinarische Verantwortung ganz in ihren Händen. Da der Bornheimer Ratskeller 2023 vom DEHOGA-Verband als „Top Ausbildungsbetrieb“ ausgezeichnet wurde, dürfen sich die Gäste auch an diesem Abend auf ein erstklassiges Menü freuen.Die Eventreihe wird am 26. März mit authentischer Paella abgeschlossen. Bei gutem Wetter wird das spanische Traditionsgericht im Garten zubereitet – in großen Pfannen und über einer lodernden Feuerstelle. Ein feierlicher Abschluss für die dritte Ausgabe der Eventreihe.Genauere Infos zu den Terminen und Vorabreservierungen gibt es auf der Website