Olbrick Summer Night

Der Sommer rückt immer näher und um auf den Geschmack der Jahreszeit zu kommen, hat das Olbrick in Darmstadt am Donnerstagabend zu ihrer ersten Summer Night des Jahres eingeladen.

„Der Sommer ist zu kurz, um auf ihn zu warten” – mit diesen Worten lockte das Olbrick die Gäste am Donnerstag zur Summer Night in Darmstadt. Das Event veranstaltet das Haus bereits zum dritten Mal und bietet für 89 Euro pro Person eine umfassende Auswahl an Speisen, Getränken und musikalischer Unterhaltung. Weitere Informationen und Details zu kommenden Events sind auf der Website zu finden.Die Gäste wurden auf der Sommerterrasse vom Geschäftsführer Maximilian Neidig persönlich empfangen und begrüßt. In Begleitung von Musik von DJ SWEN BAEZ konnte an der Bar mit fruchtigen Cocktails, Prosecco, Weinen, Bier und Softdrinks der Feierabend eingeläutet werden. Die rund 90 Gäste machten sich anschließend vorwiegend an Stehtischen bereit für das Flying Buffet.Die Mathildenhöhe, die Künstlerkolonie und der Hochzeitsturm in Darmstadt stehen für herausragende Jugendstil-Architektur, die eng mit dem renommierten Architekten Joseph Maria Olbrich verbunden ist. In Anlehnung an den bedeutenden Künstler bietet das Olbrick in urbaner Retro-Atmosphäre eine kulinarische Auswahl, das vom Restaurant selbst als „Loved Sushi & Asian Fusion” beschrieben wird. Zum Angebot zählen hochwertiges Sushi, Streetfood-Gerichte, Steaks sowie ausgefallene Cocktails.Cocktails und Sushi im Olbrick © Viviane SchmidtVon Glasnudelsalat mit Garnelen über Kokos-Ceviche mit Thunfisch bis hin zu Korean Fried Chicken – das Flying Buffet überzeugte mit einer abwechslungsreichen Auswahl. Auch ausgefallene Sushirollen waren Teil des Menüs, darunter Futomaki mit gegrillter Garnele und vegane Inside-Out mit Wassermelone. Ergänzt wurde das Buffet durch Schweinebauch mit geräuchertem Kartoffelpüree und einem Dessert mit frischer Erdbeere und Tapioka.Ein besonderes Highlight des Abends war das saftige Pulled Beef Sandwich, das live zubereitet und mit einer Auswahl an Toppings, darunter Kimchi-Krautsalat und Tomatenchutney, nach Wunsch der Gäste verfeinert wurde. Begleitet vom Sonnenuntergang, dem Plätschern des Wasserfalls im Außenbereich und guten Gesprächen konnten die Gäste den Arbeitstag gemütlich ausklingen lassen. Im Spätsommer soll die nächste Summer Night folgen.Olbrick, Darmstadt, Frankfurter Straße 67, Tel. 06151/6290160, Di-Sa 17:30–23 Uhr, So/Mo Ruhetag