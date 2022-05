Neuer Altstadtmarkt in Oberursel

Bio. Regional. Genuss.

Bio-Obst und Gemüse einkaufen, Plastik einsparen und kleine regionale Unternehmen fördern: Am 21. Mai wird der Oberurseler Altstadtmarkt auf dem Marktplatz mit einem Musik- und Kulturprogramm eröffnet. Der Fokus des Marktes liegt auf Regionalität und Nachhaltigkeit.

„Bio. Regional. Genuss.“, das ist das Motto des neuen Altstadtmarktes auf dem Marktplatz in Oberursel. Am Samstag, 21. Mai, wird der Markt feierlich eröffnet. Bis 2020 fand am selben Ort ein Wochenmarkt statt. Im Zuge der Pandemie zog der alte Wochenmarkt auf den weitläufigeren Epinayplatz um, wo er auch weiter jeden Mittwoch und Samstag zu finden sein wird. Seit dem Umzug, erklärt Bürgermeisterin Antje Runge, hätten die Ladengeschäfte in der Altstadt mit immer weniger Laufkundschaft zu kämpfen. Das soll sich mit dem neuen Altstadtmarkt ändern. Nach der feierlichen Eröffnung am 21. Mai, wird er künftig jeden Samstag von 9-16 Uhr stattfinden. „Wir schaffen auf dem malerischen Marktplatz einen Ort, an dem Nachhaltigkeit, Genuss und ökologisches Denken einen Platz finden“, so Runge.



Neben Grußworten und einer anschließenden Führung über den neuen Altstadtmarkt umfasst das Eröffnungsprogramm ein buntes Kulturangebote inklusive Schaukelterei, Kunst, und Live-Musik. Das Angebot der Ausstellerinnen und Aussteller konzentriert sich auf regionale Produkte, Bio-Obst und -Gemüse aus der Wetterau, mediterrane Feinkost, Wein, Käse und Fleischprodukte. Zudem sorgen wechselnde Marktstände für Vielfalt: „Wir wollen auch kleinen Gewerben, die nicht die Kapazität haben, jede Woche auszustellen, die Chance geben, Teil des Marktes zu werden“, erklärt Feyza Morgül, Entwicklerin des Marktkonzepts.



Neben Regionalität ist Nachhaltigkeit ein zentrales Thema des Marktkonzepts. So versuche man, auf dem Markt so viel Plastik einzusparen wie möglich, erklären Morgül: „Ein italienischer Aussteller, der hier in Oberursel wohnt, stellt beispielsweise extra die Verpackungen seines Olivenöls und seiner Pasta auf Glas und Papier um.“ Fleisch- und Wurstwaren, sowie einige andere Produkte könnten die Ausstellenden aus Hygienegründen allerdings noch nicht plastikfrei verkaufen. Es käme aber zuallererst auf ein grundsätzliches Umdenken bezüglich Plastik an, so Morgül. Die Bürgermeisterin und die Veranstaltenden erhoffen sich einen regen Austausch von Besucherinnen und Besuchern der beiden Oberurseler Märkte. Bürgermeisterin Runge ist zuversichtlich: „Durch den neuen Altstadtmarkt in Verbindung mit dem Wochenmarkt können wir die Gassen wieder mit Leben füllen.“



Altstadtmarkt, Oberursel, Marktplatz, Sa 9-16 Uhr, feierliche Eröffnung am 21. Mai