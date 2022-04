Im Frankfurter Stadtteil Kalbach gibt es keine Eisdiele. Das brachte die Brüder Alexander und Andreas Kaiser auf eine Idee: Kaisers Eisbox, einen Automaten gefüllt mit elf Sorten der Rhöner Eismanufaktur Die Eisheiligen. Seit Gründonnerstag, 14. April, steht die automatische Eisdiele neben dem Eingang zur Metzgerei der Brüder.

Kaum steigen die Temperaturen und die Sonne scheint, herrscht in den Eisdielen wieder Hochbetrieb. Im Frankfurter Stadtteil Kalbach ist das allerdings anders, denn eine Eisdiele gibt es hier nicht. Das brachte Alexander Kaiser, der mit seinem Bruder Andreas die Metzgerei Kaiser betreibt, auf eine Idee: Neben ihrem Ladengeschäft in der Kalbach Hauptstraße haben die beiden einen Eisautomaten aufgestellt. Schon in den ersten Tagen war der Andrang groß, erzählt Alexander Kaiser: „Am Gründonnerstag haben wir ihn aufgestellt und Ostersamstag war er schon leergekauft.“ Befüllt ist „Kaisers Eisbox“ mit elf Sorten der Rhöner Eismanufaktur Die Eisheiligen. „Vanille ist der Bestseller, weil es einfach jedem schmeckt“, so Alexander Kaiser. Beliebt seien aber auch weniger puristische Sorten wie Himbeer-Buttermilch oder Brownie. In Zukunft sei zudem geplant, Heu-Eis ins Sortiment aufzunehmen. Zur Auswahl stehen recyclebare Eisbecher in den Größen 120 ml, 200 ml und 480 ml.Ganz aus dem Nichts kam die Idee zum Automaten aber nicht, so Alexander Kaiser: „Das lag nahe, wir haben ja schon fünf Wurstautomaten, mit denen wir gute Erfahrungen gemacht haben.“ Von diesen gibt es im Frankfurter Norden mittlerweile fünf Stück. Gefüllt sind die Automaten mit Fleisch für das nächste Grillfest, verschiedenen Wurstwaren, Eiern, Getränken und sogar Nutella. Mit Essen und Getränken gefüllte Vending Machines sind in vielen Ländern bereits Alltag. In Deutschland nimmt der Trend gerade Fahrt auf – auch in Frankfurt und Umgebung. In Rödelheim gibt es zum Beispiel rund um die Uhr Pizza aus dem Automaten von 24Always und in Rodgau stehen am Jügesheimer Bahnhof zwei mit verschiedenen Weinen gefüllte „Weinomaten“. Einen Eisautomaten gibt es bisher allerdings nur in Kalbach. Je nach Nachfrage könne sich Kaiser vorstellen, eine zweite Eisbox aufzustellen.