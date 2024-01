Löwenfestival 2024

Kochelite, Spitzenweingüter und Edelproduzenten – beim sechsten Löwenfestival im Weingut am Nil im pfälzischen Kallstadt können Gourmets aus der Rhein-Main-Region aus dem Vollen schöpfen.

Das Weingut am Nil an der Weinstraße

Info

6. Löwenfestival am 26. Mai 2024, Weingut am Nil, Kallstadt (Pfalz), Neugasse 21, Eintritt: 250 Euro (nur online erhältlich)

Einmal im Jahr lädt das Weingut am Nil im malerischen Kallstadt in der Pfalz zum Löwenfestival. Benannt ist das Gourmetevent im Innenhof des sorgfältig renovierten Sandstein-Ensemble nach dem Wahrzeichen der Stadt, das sich auch im Markenzeichen des 1841 von Familie Schuster gegründeten Weingut am Nil, einem lila Löwenkopf wiederfindet. Bei der diesjährigen sechsten Ausgabe des Festivals am 26. Mai erleben die Gäste einen genussreichen Streifzug durch Küche und Weinkeller mit der nationalen und internationalen Koch- und Winzerelite. Geladen sind ausgewählte Winzerinnen und Winzer ebenso wie Starköchinnen und -köche.In den vergangenen Jahren lockte das Festival bereits Nelson Müller, Frank Rosin, Ali Güngörmüş, Kolja Kleeberg, Stefan Marquardt, Ralf Zacherl, Hans Neuner und viele weitere bekannte Namen in die Pfalz. Auch beim diesjährigen Löwenfestival stehen wieder zahlreiche Starköche an ihren Stationen bereit, um die Gäste kulinarisch zu verwöhnen. An langen weiß eingedeckten Tischtafeln direkt neben den Weinstöcken können sich Gourmets die Köstlichkeiten zusammen mit dem passenden Wein oder Sekt munden lassen. Komplettiert wird die Genusswelt von hochwertigen Ölen, Schinken, Broten oder Salzen, die es zu entdecken gilt. Live-Musik sorgt für das passende Ambiente.Die Pfalz steht wie kaum eine andere deutsche Region für Genuss. Da erscheint das mitten in den historischen Weinbergen gelegene Weingut am Nil als idealer Veranstaltungsort für ein Genussfeuerwerk der Kochelite, Spitzenweingüter und Edelproduzenten. Hier stoßen alte gewachsene Traditionen auf innovative Ansätze. Mit insgesamt sieben unterschiedlichen Weinsorten zählt das Gut insbesondere durch seine jahrtausendealten Lagen und die moderne Keltertechnik zu Deutschlands Spitze. Dabei reicht die Bandbreite der gutseigenen Weine vom mineralischen Riesling über finessenreiche Burgunder und samtige Spätburgunder bis zum prickelnden Winzersekt. Weitere Informationen zum Löwenfestival und zum Ticketkauf gibt es online.Veranstalter des Löwenfestivals ist VILA VITA Marburg, zu dem neben dem Hotel VILA VITA Rosenpark und dem Hofgut Dagobertshausen unter anderem das sternenprämierte Restaurant „Marburger Esszimmer by Denis Feix“ und das Weingut am Nil mit seinem Gästehaus gehören.