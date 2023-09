Laurentius-Award

Nachwuchsförderung-Förderung: Mit dem „Laurentius“ zeichnet der Verband der Köche Deutschlands e. V. besonders engagierte Ausbilderinnen und Ausbilder aus. Der Ausbildungs-Award wurde am Sonntags erstmals vergeben. Das sind die Gewinner.

Für Auszubildende ist der Weg in den Berufs der Köchin oder des Kochs nicht immer leicht. Umso wichtiger ist es für das Fortbestehen der Brachte, engagierte Ausbilderinnen und Ausbilder zu haben, die sich aktiv für den Nachwuchs im Gastgewerbe einsetzen. Um genau diese Vorbilder für die Branche zu ehren, hat der Verband der Köche Deutschlands e.V. (VKD) den Ausbildungs-Award „Laurentius“ ins Leben gerufen. Am Sonntagabend, 10. September 2023, im Le Méridien in Frankfurt am Main wurde der Laurentius erstmals vergeben.VKD-Präsident Daniel Schade erklärt, dass Wettbewerbe und Auszeichnungen für besonders gute Betriebe samt Qualitätssiegel seit vielen Jahren fest zu den Aufgaben des VKD gehören. Mit dem Laurentius soll nun denjenigen Kochausbilderinnen und -ausbildern eine Bühne geboten werden, die sie verdienen. „Es wird leider immer einige schwarze Schafe geben. Umso wichtiger ist es, diejenigen herauszustellen, die sich tagtäglich in ihren Betrieben für ihre Auszubildenden stark machen und denen es ein echtes Anliegen ist, kompetente Köchinnen und Köche auszubilden“, so Schade. Bis April 2023 konnten sich Ausbilderinnen und Ausbilder aus der Branche bewerben. Ab Mai besuchte die Fachjury einige der Bewerberinnen und Bewerbern im Betrieb, um sich selbst einen Eindruck zu verschaffen. Aus insgesamt 28 Bewerbungen gingen insgesamt fünf Gewinner hervor:, Restaurant Ursprung, Hotel Widmann's Alb leben, Königsbronn, Restaurant „Ex libris“, Kloster Seeon, Seeon-Seebruck, Restaurant Schlichte Hof, Bielefeld, Restaurant „The Fontenay“, Hotel Fontenay Hamburg, Hamburg, „Upstalsboom Wyk auf Föhr“, Insel FöhrEin zusätzlicher Ehrenpreis für jahrzehntelanges Engagement als Ausbilder erhielt:Martin Seitel, Restaurant St Erhard, RegenburgDer Namen des Awards geht im Übrigen auf Laurentius von Rom zurück, der zu Zeiten des Papstes Sixtus II als römischer Diakon tätig war. Laurentius gilt als Schutzpatron mehrerer Berufsgruppen. Dazu zählt auch der Beruf des Kochs.