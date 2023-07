Kulinarische Höhenflüge im Herzen von „Mainhattan“

Das Rooftop-Restaurant Occhio d’Oro greift nach den Sternen. Zwei-Sterne-Koch Christian Eckhardt kommt für einen kulinarischen Höhenflug am 22. Juli zu Besuch in das Restaurant des Flemings Selection Hotels Frankfurt-City.

Eine fantastische Aussicht auf die Frankfurter Skyline und dabei von einem Sternekoch bewirtet werden, was will man mehr? Im Occhio d’Oro, unweit des Eschenheimer Tors, ist das am 22. Juli möglich. Wo eigentlich Küchenchef Andreas Hoffmann auf modern interpretierte, klassische toskanisch-florentinische Küche setzt, ist niemand geringeres als Christian Eckhardt zu Gast.Nach der Ausbildung im Hotel Bareiss in Baiersbronn machte Eckhardt in verschiedenen Sterne-Restaurants Halt. Auch in der Villa Rothschild war er als Küchenchef tätig. Vor fünf Jahren eröffnete er das Restaurant PURS in Andernach, das bereits ein Jahr nach Eröffnung mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet wurde. Im August 2022 verließ er das PURS und plant im Herbst die Eröffnung eines neuen Restaurants.Am 22. Juli kocht Eckhardt im Occhio d’Oro ein eigens für den Abend kreiertes Fünf-Gang-Menü. Als Vorspeise gibt es gebeiztem Hamachi mit Gurke, Dill und Senf, als Hauptspeise Rehrücken an Rote Bete, Kirsche und Wallnuss und als Dessert Creme von Original Beans Schokolade mit Rooibos Tee, Macadamia und Minze. Dazu serviert Marian Henß, Sommelier und General Manager des Flemings Selection Hotels Frankfurt-City, in dem sich das Occhio d’Oro befindet, zum Menü korrespondierende Weine.Tickets gibt es hier , weitere Infos zur Veranstaltung hier