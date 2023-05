Kulinarische Events

Ob auf der Terrasse, im historischen Salon oder mitten im grünen Park: Von Mai bis September fiert das Schlosshotel Kronberg den Sommer mit zahlreichen kulinarischen Events.

Pfingstbrunch

Sommernachtstraum

Summer BBQ

Kreolische Nächte

Picknick im Schlosspark

Das Schlosshotel Kronberg mitten im Taunus ist nicht nur ein geschichtsträchtiges Gebäude, sondern auch ein luxuriöser Rückzugsort vor den Toren Frankfurts. Regelmäßig veranstaltet das Team des Fünf-Sterne-Hotels Events im Schloss und dem weitläufigen Schlosspark. Auch diesen Sommer gibt es zahlreiche kulinarische Veranstaltungen.Am Pfingstsonntag und -montag lädt das Schlosshotel zwischen 12 und 14:30 Uhr zum ausgiebigen Brunch im historischen Salon des Hauses. 89 € pro PersonAuf der Schlossterrasse empfängt das Team des Luxushotels am 24. Juni um 18 Uhr die Gäste zum Sommernachtstraum. Im Mittelpunkt steht eine lange Tafel, an der alle Platz nehmen und gemeinsam die sommerlichen Gerichte von Küchenchef Christoph Hesse und Team genießen. Kredenzt werden auf großen Platten verschiedene Salate, Brote sowie eingelegtes Gemüse, Burrata, Hummus, Garnelen, Calamaretti, Schinken und Wurst sowie verschiedene Pasta-Gerichte. Ergänzend ins Glas kommen die Weine des hauseigenen Weinguts Prinz von Hessen. 89 € pro Person inkl. AperitifEbenfalls auf der Terrasse des Hotels findet am 15. und 16. Juli das Summer BBQ jeweils ab 18:30 Uhr statt. Küchenchef Christoph Hesse und Team grillen marinierte Steaks und vegetarische Gerichte, während sich die Gäste am Buffet an Salat, hausgemachten Saucen und leichten Desserts bedienen können. 99 € pro Person inklusive AperitifDen Abschluss der Events auf der Sommerterrasse bieten die Kreolischen Nächte am 1. und 3. September jeweils ab 18:30 Uhr. Serviert als Buffet könne die Gäste die kreolische Esskultur, die von französischen, afrikanischen und karibischen Einflüssen geprägt ist, kennenlernen. Zu probieren gibt es unter anderem Meeresfrüchte mit Maracuja, Hackbällchen mit Limettenmayonnaise und Mango-Papaya-Salsa, Okraschoten mit Tomate, jamaikanisches Jerk-Hühnchen sowie Curry-Muscheln mit Kokosnuss. 99 € pro PersonWer lieber die Parkanlage auf eigene Faust erkunden oder sich einen gemütlichen Platz im Grünen suchen will, kann sich von Mai bis September beim Schlosshotel einen gefüllten Picknick-Korb reservieren. Erhältlich sind diese in den Varianten „Schloss“ und „Schloss-Garten“ (vegetarisch). Auf Anfrage wird der Korb auch mit ausschließlich veganen Produkten zusammengestellt. Enthalten sind Schinken- und Käsespezialitäten, Lachs, Quiche, Guacamole und Ciabatta sowie Weintrauben und Beeren, frischgebackenen Cookies und hausgemachten Blechkuchen. Ein Korb für zwei Personen kostet 98€.