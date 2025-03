Küchengeflüster

Neueröffnungen, Preisverleihungen und Trends: Die Frankfurter Gastroszene steht nie still. Die wichtigsten News auf einen Blick.

Es gibt aufregende Neuigkeiten! Der renommierte Restaurantführer Guide Michelin veranstaltet die Verleihung seiner Sterne in diesem, als auch im kommenden Jahr in Frankfurt. Schauplatz der Zeremonie am 17. Juni wird das Gesellschaftshaus Palmengarten sein. Begleitend wird es ein Rahmenprogramm unter dem Motto „Sterne über Frankfurt“ geben. Hierzu gehört neben Panels für Kulinarikinteressierte und Branchenvertreter auch ein Restaurantfestival, an dem Restaurants aus Frankfurt und der Region teilnehmen.Doch nicht nur im Juni versammelt sich die Crème de la Crème der hiesigen Gastro-Branche. Noch bis zum 9. März lädt das Rheingau Gourmet- und Wein-Festival mit einem fulminanten Programm wie jedes Jahr ins Kronenschlösschen nach Eltville ein. Bei Tastings, Lunch- und Dinner-Events sind internationale Spitzenköchinnen und –köche sowie Winzerinnen und Winzern zu Gast, die kulinarische Höchstleistungen in den Rheingau bringen.Von kulinarischen Events zu einer unserer liebsten kulinarischen Adressen, dem Pankratiushof in Mainz-Hechtsheim. Das hofeigene Restaurant Pankratz von Inhaber und Küchenchef Paul Schmiel wurde im Rahmen der Feinschmecker Gastro-Awards 2025 in der Kategorie Junge Konzepte ausgezeichnet.Aus Mainz ist es nicht weit ins allzeit konkurrierende Wiesbaden, doch zum Glück ist in der Gastronomieszene Platz für alle, auch für das Treibhaus . Das traditionsreiche Restaurant in der hessischen Landeshauptstadt hat sich mit zwei neuen Betreibern im Hinblick auf Handwerk, Regionalität und Nachhaltigkeit neu erfunden. Die familiäre Atmosphäre im großen Gastgarten soll jedoch erhalten bleiben.Von Wiesbaden unternehmen wir einen Ausflug in den Rheingau, wo Anfang Februar das Wald.Weit Hotel eröffnet hat. Das luxuriöse Sport- und Erlebnishotel über dem Weinort Kiedrich rückt auch Kulinarik in den Fokus ihres Konzepts rund um das Thema Wald. Im Fine-Dining-Restaurant Wald.Fein stellt Küchenchef Falk Richter Produkte von regionalen Erzeugern in den Fokus und kreiert saisonale Menüs und Gerichte á la carte. Mit der Bar Wald.Tropfen legen die Betreiber den Fokus auf Drinks als eine Alternative zum großen Weinangebot der Region.Neben Neueröffnungen gibt es auch Abschiede aus der Frankfurter Gastro-Szene. Das Röstgrad Café in der Eckenheimer Landstraße hat geschlossen, um sich mehr auf die eigene Kaffeeproduktion konzentrieren zu können. Mit Hinblick auf hauseigene, verbesserte Röstungen fällt der Abschied hoffentlich nicht ganz so schwer.Verabschiedet hat sich auch Hans Petersen aus seinem Feinkostgeschäft Petersen Gutes Essen. Doch das Westend muss nicht auf den beliebten Treffpunkt verzichten, denn Petersen übergibt das Geschäft an Kelly und Mathieu Ducamp. Das Duo betreibt bereits den Käseladen Leipziger 34 und will Petersens Geschäft nach bewährtem Prinzip fortführen.Nach einem Abschied nach 20 Jahren, feiert die Frankfurter Botschaft im Westhafen 20-jähriges Jubiläum. Mit einem Dinner-Special in den Jubiläumswochen bis zum 8. März bedankt sich das Team für die treuen Gäste des Restaurants und der Eventlocation.Treue Fans hat auch das Knärzje Bier. Mit einer nachhaltigen Bierproduktion aus Brotresten haben Daniel Anthes und sein Team seit 2018 ein Zeichen gegen Lebensmittelverschwendung gesetzt. Doch jüngst musste das Frankfurter Start-up Insolvenz anmelden. Aufgeben wollen sie ihre Vision deshalb aber nicht. Zurzeit planen sie die Zukunft des Unternehmens und suchen nach Partnern.Zusammen gefunden haben im Sandweg die Sauerteigbäckerei Ouwe und das Keramikstudio Dreizehn Einhalb Gramm. Beim Pop-up gibt es neben filigraner Keramik noch bis zum 13. März Sauerteigbrote aus dem Ofen der Bäckerei im Nordend.Italienisch geht es im Hey Amore in Dreieich zu. Im neuen Konzept des Gastronoms Wasilis Kourtoglou, dreht sich alles um Pizza, Pasta und Aperitivo. Damit soll sich sein bereits vierter Betrieb von den anderen abheben.