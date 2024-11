Küchengeflüster

Neueröffnungen, Schließungen und Trends: Die Frankfurter Gastroszene steht nie still. Die wichtigsten News auf einen Blick.

Diesen Monat reden wir gar nicht lange drumrum. Es war eine Menge los, und wir nehmen es vorweg, nicht immer nur Positives. Doch wir starten mit einer erfreulichen Meldung: Gennaro Formoso ist mit einem neuen Restaurant zurück in der Frankfurter Gastro-Szene. Das Gennaro’s im ehemaligen Greco auf der unteren Berger Straße hat neben Klassikern der italienischen Küche auch internationale Fusions- küche zu bieten. Seinen 35 Tausend Followern auf Instagrambleibt er dennoch treu und postet auch hier weiterhin fleißig.Von einem Phänomen zum nächsten: Etwas weiter oben auf der Berger Straße hat die erste Frankfurter Filiale von Loco Chicken eröffnet. Hinter dem Konzept steckt Rapper Luciano. Nach Berlin, Köln und Düsseldorf gibt es Fried Chicken, Burger und Milchshakes nun auch am Main. Standorte in weiteren Städten sollen künftig ebenfalls hinzukommen.Ebenfalls auf der Berger Straße ansässig ist Rashcook Falafel . Der levantinische Imbiss bekommt Zuwachs: Im Erdgeschoss des Skyline Plaza wird demnächst eine zweite Dependance eröffnen und auch hier veganes Streetfood servieren.Im vergangenen Monat berichteten wir bereits über ein neues Restaurant, das ins Four Frankfurt ziehen soll, jetzt gibt es wieder Neuigkeiten. Anfang 2025 wird Kimpton Hotels & Restaurants erstmals eine deutsche Dependance eröffnen. Zum Konzept gehören künftig eine Brasserie sowie eine Bar.Eines unserer liebsten und stetig in FRANKFURT GEHT AUS! vertretenden Restaurants ist das Pankratz in Mainz- Hechtsheim. Ab Januar wird das Fine-Dining-Restaurant von Paul Schmiel mit Fokus auf regionale und saisonale Produkte vom Menü- in ein Bistro-Konzept wechseln und die Gerichte à la carte anbieten.Von Mainz wieder zurück ins FrankfurterNordend, denn hier gibt es Neues aus dem Lido Café am Luisenplatz. Nach Anwaltsverhandlungen und Widerstand unter den Stammgästen wurde der Auszug auf Mitte November verschoben. Unter den Unterstützern war auch Oberbürgermeister Mike Josef (SPD).Das Lido ist nicht die einzige Gastro-Institution, von der sich die Gäste verabschieden müssen oder schon mussten. Eine von ihnen ist der Felsenkeller in Oberrad. Nach 35 Jahren im eigenen Restaurant und Hotel gehen die Inhaber Petra und Helmut Braun Ende des Jahres in den Ruhestand. Braun stand selbst in der Küche und ging seiner Leidenschaft nach, die er unter anderem im Münchner Restaurant Tantris (**) perfektionierte.Bereits geschlossen ist die Apfelweinwirtschaft Momberger in Alt-Heddernheim. Ebenfalls 35 Jahre stand Ralf Greb im Familienbetrieb hinter dem Tresen, bis vor Kurzem noch mit seiner Mutter, um die er sich nun verstärkt kümmern will. Die Nachfolge ist bereits geregelt. Seine ehemalige Mitarbeiterin Melanie Thurk wird nach einer Renovierung die Wirtschaft ab Januar übernehmen.Auch in Frankfurt mussten sich Apfelwein-Fans von einer Traditionsgaststätte verabschieden. Das über 100 Jahre alte Zum Grauen Bock in Alt-Sachsenhausen hat Ende Oktober seine Türen geschlossen. Für Götz Elsässer sei dies kein leichter Entschluss gewesen, wie er auf der Website des Restaurants mitteilte.Von Schließungen geht es zu neuen Aufgaben. Die hat Simon Weitmann als neuer F&B Director im Sofitel Frankfurt Opera übernommen. Nach Stationen im Steigenberger am Kanzleramt in Berlin und in Villa Kennedy in Frankfurt ist er nun unter anderem für das Restaurant Schönemann sowie Events und Banketts verantwortlich.Passend zur kürzlich abgeschlossenen Frankfurter Buchmesse ist Die Gaumenfreuden des jungen Goethe im Verlag Freies Geistesleben erschienen. Autorin Laura Melara- Dürbeck lenkt den Blick auf die bisher wenig beachteten kulinarischen Aspekte seiner „Italienischen Reise“. Sie beschreibt Goethe als Genussmenschen und nimmt ihr Publi- kum mit auf eine kulinarische Entdeckungsreise in die verschie- denen Regionen Italiens. 30 Rezepte ergänzen diese Tour – und es wird dabei nicht nur um blühende Zitronen gehen.Um die geht es auch garantiert nicht bei einem Pop-up der besonderen Art. Im Forked Up kocht Deni Srdoč aus seinem mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Restaurant Nebo in Kroatien noch bis zum 13. November in Frankfurt. Die Location dafür befindet sich auf dem Gelände des SC 1880 Frankfurt im Nordend. Reservierungen sind über die Website www.forked-up.de möglich.