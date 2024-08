Küchengeflüster

Neueröffnungen, Schließungen und Trends: Die Frankfurter Gastroszene steht nie still. Die wichtigsten News auf einen Blick.

Pressekonferenzen gibt es in Frankfurt viele – aber sicher kaum eine mit so hohem Genussfaktor wie die alljährliche Pressekonferenz zur druckfrischen Ausgabe von FRANKFURT GEHT AUS! Am 5. Juli war es wieder soweit: Neben Pressevertreterinnen und -vertretern waren ausgewählte top-platzierte Köchinnen und Köche in der Genussakademie zu Gast, um ihre Urkunden in Empfang zu nehmen – unter ihnen Ricky Saward, der mit seinem veganen Sternerestaurant Seven Swans auch in diesem Jahr die Top-Liste Veggie & Vegan exklusiv anführt, und Masaru Oae, der mit seinem ebenfalls besternten Masa Japanese Cuisine im Frankfurter Ostend an der Spitze gleich zweier Top-Listen (Japan und Asian Fine Dining) steht. Das Beste daran: Saward, Oae und Co. servieren nach der Urkundenübergabe Kostproben ihrer Küche, und so hatten die geladenen Pressevertreterinnen und -vertreter die Gelegenheit, insgesamt sechs Sterne zu verkosten.Wer die Pressekonferenz samt Kostproben verpasst hat, schnappt sich einfach die neueste Ausgabe inklusive praktischer App mit insgesamt 500 Restaurant-Tipps, verteilt auf 87 Top-Listen, und geht auf eigene Faust die regionale Gastronomielandschaft erkunden. Mit der FGA-App in der Tasche findet man immer den kürzesten Weg zur besten Pizza, zu den besten Falafeln oder zum exklusivsten Restaurant der Region. Spoiler: Das beste Restaurant im gesamten Rhein-Main-Gebiet liegt auch in diesem Jahr wieder in Frankfurt. Vertreten durch Küchenchef Andreas Krolik, wurde das Restaurant Lafleur mit insgesamtdrei ersten Plätzen ausgezeichnet: Exklusiv Frankfurt Rhein- Main, Frankfurt exklusiv und Frankreich exklusiv.Wenn Andreas Krolik nicht gerade Preise entgegennimmt, steht er im Lafleur am Herd. Da Gourmets am liebsten nicht nur am Abend, sondern auch schon mittags genießen möchten, bietet das Lafleur ab September von Mittwoch bis Freitag jeweils von 12 bis 15 Uhr ein exklusives Drei- oder Vier-Gänge-Lunch- Menü.Die Rubrik Fine Dining steht im Restaurantführer immer besonders im Fokus. Im Frankfurter Westend hat in den ehemaligen Räumlichkeiten des Taboo vor Kurzem das Ristorante Masi eröffnet. Übernommen hat Antonino Masi, dessen Familie sich mit Feinkostgeschäften in der Kleinmarkthalle und im Frankfurter Westend einen Namen gemacht hat. Im Restaurant Masi setzt der Namensgeber nun auf italienisches Fine Dining.Ismail Özbay bietet zwar kein Fine Dining, dafür ist sein kleiner Imbiss kulinarisch nicht weniger interessant. In der Glauburgstraße im Nordend hat er Gözleme und Wraps eröffnet . Neben veganen Optionen stehen auch Pide, türkische Linsensuppe und Minipizzen auf der Speisekarte.Adriano Boff und Freddy Vera Ceviche sind in der Frankfurter Gastronomie keine unbekannten Gesichter. Bereits vergangenes Jahr überzeugten die beiden mit einem Pop-up im Nordend im inzwischen geschlossenen Café Franconofurd. Mit ohmydog planen die beiden nun ihren nächsten Coup in den Räumen von The Station im Oederweg. Lost geht es am 14. Juli.